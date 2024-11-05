https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/takie-obstoyatelstva-ob-uspekhe-konkursantov-iz-abkhazii-v-chempionate-abilimpiks-1052759222.html
Такие обстоятельства: об успехе конкурсантов из Абхазии в чемпионате "Абилимпикс"
Такие обстоятельства: об успехе конкурсантов из Абхазии в чемпионате "Абилимпикс"
Sputnik Абхазия
В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве призовые места... 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T10:23+0300
2024-11-05T10:23+0300
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Такие обстоятельства: об успехе конкурсантов из Абхазии в чемпионате "Абилимпикс"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: об успехе конкурсантов из Абхазии в чемпионате "Абилимпикс"
В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве призовые места заняли участники из Абхазии. Милана Аджба заняла 2 место в компетенции "Фотография" направления "Креативные (творческие) индустрии", ️Дамир Аристава — 3 место в компетенции "Электромонтаж " направления "Строительство", ️Адриан Озган — З место в компетенции "Робототехника" направления "IT-технологии", ️Валерия Джинджолия получила грамоту "За волю к победе" в компетенции "Флорист" направления "Декоративно-прикладное искусство".Соревнования проходили по 11 направлениям. В них принимали участие представители всех регионов России и, помимо Абхазии, еще семи стран — Беларуси, Азербайджана, Зимбабве, Катара, Никарагуа, Армении, КНР.О том, как собиралась команда, что представили конкурсанты из Абхазии и чем удивили, в эфире радио Sputnik рассказали заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири, студент АГУ Дамир Аристава и студентка Московской академии управления и производства Милана Аджба.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, инвалиды, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, инвалиды, аудио
В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве призовые места заняли участники из Абхазии.
Милана Аджба заняла 2 место в компетенции "Фотография" направления "Креативные (творческие) индустрии", ️Дамир Аристава — 3 место в компетенции "Электромонтаж " направления "Строительство", ️Адриан Озган — З место в компетенции "Робототехника" направления "IT-технологии", ️Валерия Джинджолия получила грамоту "За волю к победе" в компетенции "Флорист" направления "Декоративно-прикладное искусство".
Соревнования проходили по 11 направлениям. В них принимали участие представители всех регионов России и, помимо Абхазии, еще семи стран — Беларуси, Азербайджана, Зимбабве, Катара, Никарагуа, Армении, КНР.
О том, как собиралась команда, что представили конкурсанты из Абхазии и чем удивили, в эфире радио Sputnik рассказали заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири, студент АГУ Дамир Аристава и студентка Московской академии управления и производства Милана Аджба.