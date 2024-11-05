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Взаимный интерес: Юрченко и Старкова о сохранении культурного кода наций

Взаимный интерес: Юрченко и Старкова о сохранении культурного кода наций

Sputnik Абхазия

В Доме Москвы в Сухуме прошел круглый стол, приуроченный ко Дню народного единства. Участники обсудили проблемы сохранения культурного кода нации, истории и... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-05T13:54+0300

2024-11-05T13:54+0300

2024-11-05T16:20+0300

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Взаимный интерес: Юрченко и Старкова о сохранении культурного кода наций Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Юрченко и Старкова о сохранении культурного кода наций

В Доме Москвы в Сухуме прошел круглый стол, приуроченный ко Дню народного единства. Участники обсудили проблемы сохранения культурного кода нации, истории и традиций. Насколько актуальны эти вопросы сегодня, в чем видится их решение, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) в Абхазии Олег Юрченко и председатель КСОРС Китайской народной республики Наталья Старкова. "Состоявшийся круглый стол внес частичное понимание того, что такое культурный код, куда нужно направить свои силы и энергию для понимания данного кода, возможно где-то и для возрождения этого кода. И Абхазия – это тот добрый, открытый и интересный регион, где этот код сохраняется и где можно многому поучиться", – отметила Старкова. Слушайте подкаст.

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