https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/amerikanskie-telekanaly-soobschili-o-pobede-trampa-na-prezidentskikh-vyborakh-1052776508.html

Американские телеканалы сообщили о победе Трампа на президентских выборах

Американские телеканалы сообщили о победе Трампа на президентских выборах

Sputnik Абхазия

Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. После голосования жителей штатов кандидата на пост президента определяет коллегия выборщиков, состоящая из... 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T15:20+0300

2024-11-06T15:20+0300

2024-11-06T17:11+0300

дональд трамп

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выборы президента в сша

новости

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Дональд Трамп набрал число голосов выборщиков, необходимое для победы в президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские каналы CNN и NBC.Подсчет голосов продолжается, хотя, по данным ведущих новостных ресурсов, Трамп одерживает победу в президентской гонке, так как выиграл во всех ключевых штатах. Он уже выступил перед сторонниками во Флориде, где объявил о своей победе. Кроме того, он заявил, что на посту главы государства намерен "не развязывать войны, а положить им конец"

https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/vybory-v-ssha-1052648121.html

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