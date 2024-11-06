https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/amerikanskie-telekanaly-soobschili-o-pobede-trampa-na-prezidentskikh-vyborakh-1052776508.html
Американские телеканалы сообщили о победе Трампа на президентских выборах
Американские телеканалы сообщили о победе Трампа на президентских выборах
Sputnik Абхазия
Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. После голосования жителей штатов кандидата на пост президента определяет коллегия выборщиков, состоящая из... 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T15:20+0300
2024-11-06T15:20+0300
2024-11-06T17:11+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Дональд Трамп набрал число голосов выборщиков, необходимое для победы в президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские каналы CNN и NBC.Подсчет голосов продолжается, хотя, по данным ведущих новостных ресурсов, Трамп одерживает победу в президентской гонке, так как выиграл во всех ключевых штатах. Он уже выступил перед сторонниками во Флориде, где объявил о своей победе. Кроме того, он заявил, что на посту главы государства намерен "не развязывать войны, а положить им конец"
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дональд трамп, сша, выборы президента в сша, новости
дональд трамп, сша, выборы президента в сша, новости
Американские телеканалы сообщили о победе Трампа на президентских выборах
15:20 06.11.2024 (обновлено: 17:11 06.11.2024)
Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. После голосования жителей штатов кандидата на пост президента определяет коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik.
Дональд Трамп набрал число голосов выборщиков, необходимое для победы в президентских выборах, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американские каналы CNN и NBC.
У кандидата от республиканцев 277 голосов при том, что для победы необходимо 270. У его соперницы, вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис 224 голоса.
Подсчет голосов продолжается, хотя, по данным ведущих новостных ресурсов, Трамп одерживает победу в президентской гонке, так как выиграл во всех ключевых штатах. Он уже выступил перед сторонниками во Флориде, где объявил о своей победе. Кроме того, он заявил, что на посту главы государства намерен "не развязывать войны, а положить им конец"