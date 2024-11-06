https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/aslan-bzhaniya-pozdravil-kollektiv-agtrk-s-godovschinoy-sozdaniya-kanala-1052782375.html

Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала

Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала

Sputnik Абхазия

6 ноября 1978 года первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии Борис Адлейба сообщил о начале работы АГТРК. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T23:16+0300

2024-11-06T23:16+0300

2024-11-06T23:16+0300

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил редакцию АГТРК, сообщает пресс-служба главы государства. Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с годовщиной со дня основания канала, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности. Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания.

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