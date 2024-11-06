Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/aslan-bzhaniya-pozdravil-kollektiv-agtrk-s-godovschinoy-sozdaniya-kanala-1052782375.html
Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала
Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала
Sputnik Абхазия
6 ноября 1978 года первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии Борис Адлейба сообщил о начале работы АГТРК. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T23:16+0300
2024-11-06T23:16+0300
в абхазии
абхазия
агтрк
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052778166_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_917dbdcd11350ee59e8da525bd3d435c.jpg
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил редакцию АГТРК, сообщает пресс-служба главы государства. Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с годовщиной со дня основания канала, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности. Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052778166_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9dcba33bb2c1937954721abeb537e168.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, агтрк, новости
абхазия, агтрк, новости

Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала

23:16 06.11.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииС днём создания Абхазского телевидения коллектив государственной телерадиокомпании поздравил Президент Аслан Бжания
С днём создания Абхазского телевидения коллектив государственной телерадиокомпании поздравил Президент Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Подписаться
6 ноября 1978 года первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии Борис Адлейба сообщил о начале работы АГТРК.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил редакцию АГТРК, сообщает пресс-служба главы государства.
Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с годовщиной со дня основания канала, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности.
"Ваша профессия сложна, она заключается в донесении объективной, достоверной информации до общества, до телезрителей в любых условиях. Ваш коллектив работает именно так. Желаю вам и впредь честно и достойно исполнять свой профессиональный долг", — подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0