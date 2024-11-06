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Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала
Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала
Sputnik Абхазия
6 ноября 1978 года первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии Борис Адлейба сообщил о начале работы АГТРК. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T23:16+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил редакцию АГТРК, сообщает пресс-служба главы государства. Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с годовщиной со дня основания канала, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности. Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания.
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Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с годовщиной создания канала
6 ноября 1978 года первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии Борис Адлейба сообщил о начале работы АГТРК.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik.
Президент Аслан Бжания посетил редакцию АГТРК, сообщает
пресс-служба главы государства.
Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с годовщиной со дня основания канала, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности.
"Ваша профессия сложна, она заключается в донесении объективной, достоверной информации до общества, до телезрителей в любых условиях. Ваш коллектив работает именно так. Желаю вам и впредь честно и достойно исполнять свой профессиональный долг", — подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания.