https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/bolee-500-obscheugolovnykh-prestupleniy-sovershili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052774155.html

Более 500 общеуголовных преступлений совершили в Абхазии с начала года

Более 500 общеуголовных преступлений совершили в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

Плановое совещание с руководителями подразделений центрального аппарата и начальниками горрайорганов прошло в МВД Абхазии. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-06T13:04+0300

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в абхазии

абхазия

мвд абхазии

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. 509 преступлений общеуголовной направленности совершили в Абхазии с начала 2024 года, сообщил на плановом совещании с участием министра Роберта Киут начальник штаба МВД Денис Тания. Тания уточнил, что за 10 месяцев этого года в Абхазии произошло 181 тяжкое преступление. В их числе 11 убийств и посягательств на убийство, четыре факта нанесения тяжких телесных повреждений, одно похищение, 166 фактов незаконного оборота наркотиков и четыре разбойных нападения. 149 преступлений раскрыто.

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