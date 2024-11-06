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Более 500 общеуголовных преступлений совершили в Абхазии с начала года
Более 500 общеуголовных преступлений совершили в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
Плановое совещание с руководителями подразделений центрального аппарата и начальниками горрайорганов прошло в МВД Абхазии. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T13:04+0300
2024-11-06T13:04+0300
2024-11-06T13:10+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. 509 преступлений общеуголовной направленности совершили в Абхазии с начала 2024 года, сообщил на плановом совещании с участием министра Роберта Киут начальник штаба МВД Денис Тания. Тания уточнил, что за 10 месяцев этого года в Абхазии произошло 181 тяжкое преступление. В их числе 11 убийств и посягательств на убийство, четыре факта нанесения тяжких телесных повреждений, одно похищение, 166 фактов незаконного оборота наркотиков и четыре разбойных нападения. 149 преступлений раскрыто.
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абхазия, мвд абхазии
Более 500 общеуголовных преступлений совершили в Абхазии с начала года
13:04 06.11.2024 (обновлено: 13:10 06.11.2024)
Плановое совещание с руководителями подразделений центрального аппарата и начальниками горрайорганов прошло в МВД Абхазии.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. 509 преступлений общеуголовной направленности совершили в Абхазии с начала 2024 года, сообщил на плановом совещании с участием министра Роберта Киут начальник штаба МВД Денис Тания.
473 преступления были раскрыты, уточнил он. Таким образом, раскрываемость составила 92%.
Тания уточнил, что за 10 месяцев этого года в Абхазии произошло 181 тяжкое преступление. В их числе 11 убийств и посягательств на убийство, четыре факта нанесения тяжких телесных повреждений, одно похищение, 166 фактов незаконного оборота наркотиков и четыре разбойных нападения. 149 преступлений раскрыто.