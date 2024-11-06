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Ощущение конфликта: как в Сухуме ставят спектакль "Отцы и дети"
Ощущение конфликта: как в Сухуме ставят спектакль "Отцы и дети"
Sputnik Абхазия
В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T23:12+0300
2024-11-06T23:12+0300
2024-11-06T23:12+0300
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О том, почему в Абхазии решили поставить этот спектакль и насколько актуальна проблема отцов и детей, рассказал в эфире радио Sputnik режиссер-постановщик Егор Равинский. Он отметил, что классика уже проверена временем, и спектакли по произведениям больших авторов помогают лучше понять их мировоззрение. "И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли - Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", - рассказал Равинский. Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик. "Мне кажется, тема конфликта поколений гиперактуальна. Потому существует вопрос, являются ли отцы сейчас примером для детей? Могут ли они дать детям какие-то моральные ценности, какие-то ориентиры? Я довольно остро ощущаю этот конфликт", - пояснил он. Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, театр, русдрам, культура, иван тургенев, литература, видео
абхазия, театр, русдрам, культура, иван тургенев, литература, видео
Ощущение конфликта: как в Сухуме ставят спектакль "Отцы и дети"
В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева.
О том, почему в Абхазии решили поставить этот спектакль и насколько актуальна проблема отцов и детей, рассказал в эфире радио Sputnik режиссер-постановщик Егор Равинский.
Он отметил, что классика уже проверена временем, и спектакли по произведениям больших авторов помогают лучше понять их мировоззрение.
"И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли - Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", - рассказал Равинский.
Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик. "Мне кажется, тема конфликта поколений гиперактуальна. Потому существует вопрос, являются ли отцы сейчас примером для детей? Могут ли они дать детям какие-то моральные ценности, какие-то ориентиры? Я довольно остро ощущаю этот конфликт", - пояснил он.
Подробнее в видео Sputnik.