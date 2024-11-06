https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/oschuschenie-konflikta-kak-v-sukhume-stavyat-spektakl-ottsy-i-deti----1052782253.html

Ощущение конфликта: как в Сухуме ставят спектакль "Отцы и дети"

Ощущение конфликта: как в Сухуме ставят спектакль "Отцы и дети"

Sputnik Абхазия

В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T23:12+0300

2024-11-06T23:12+0300

2024-11-06T23:12+0300

в абхазии

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иван тургенев

литература

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О том, почему в Абхазии решили поставить этот спектакль и насколько актуальна проблема отцов и детей, рассказал в эфире радио Sputnik режиссер-постановщик Егор Равинский. Он отметил, что классика уже проверена временем, и спектакли по произведениям больших авторов помогают лучше понять их мировоззрение. "И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли - Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", - рассказал Равинский. Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик. "Мне кажется, тема конфликта поколений гиперактуальна. Потому существует вопрос, являются ли отцы сейчас примером для детей? Могут ли они дать детям какие-то моральные ценности, какие-то ориентиры? Я довольно остро ощущаю этот конфликт", - пояснил он. Подробнее в видео Sputnik.

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