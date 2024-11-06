https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/ravinskiy-o-spektakle-ottsy-i-deti-v-rusdrame-tema-konflikta-pokoleniy-giperaktualna-1052771065.html

Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна

Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна

Sputnik Абхазия

Об идее создать спектакль "Отцы и дети" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал режиссер-постановщик Егор Равинский. 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T12:52+0300

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Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна Sputnik Абхазия Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна

В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева.Классика уже проверена временем, и потому она актуальна всегда, отметил Егор Равинский."И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли – Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", – рассказал Равинский.Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик.Слушайте подкаст.

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