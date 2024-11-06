https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/ravinskiy-o-spektakle-ottsy-i-deti-v-rusdrame-tema-konflikta-pokoleniy-giperaktualna-1052771065.html
Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна
Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна
Sputnik Абхазия
Об идее создать спектакль "Отцы и дети" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал режиссер-постановщик Егор Равинский. 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T12:52+0300
2024-11-06T12:52+0300
2024-11-06T12:52+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
русдрам
театр
иван тургенев
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052771197_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_37369246b20f0402b9058274d4a7f244.jpg
Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна
Sputnik Абхазия
Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна
В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева.Классика уже проверена временем, и потому она актуальна всегда, отметил Егор Равинский."И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли – Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", – рассказал Равинский.Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик.Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052771197_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50f0ee81e2ed5ba7ec80e2fd7243f461.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, русдрам, театр, иван тургенев, аудио
подкасты, абхазия, россия, русдрам, театр, иван тургенев, аудио
Равинский о спектакле "Отцы и дети" в РУСДРАМе: тема конфликта поколений гиперактуальна
Об идее создать спектакль "Отцы и дети" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал режиссер-постановщик Егор Равинский.
В Русском театре драмы имени Искандера идет подготовка к премьере спектакля "Отцы и дети" по одноименному роману Ивана Тургенева.
Классика уже проверена временем, и потому она актуальна всегда, отметил Егор Равинский.
"И поэтому интересно соприкоснуться с классикой. Почти все мои спектакли – Островский, Чехов, Дюрренматт. Берусь за больших авторов, чтобы чему-то научиться, понять их мироощущение, мировоззрение", – рассказал Равинский.
Проблема "Отцов и детей" гиперактуальна и сегодня, считает режиссер-постановщик.