https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/svo-okruzhenie-kurakhovo--moment-istiny-dlya-nato-1052769476.html

СВО: окружение Курахово – "момент истины" для НАТО

СВО: окружение Курахово – "момент истины" для НАТО

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T09:00+0300

2024-11-06T09:00+0300

2024-11-06T10:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

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нато

украина

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Александр Хроленко, военный обозревательС каждым освобожденным в Донбассе городом и селом растет на Западе понимание необратимости российской СВО, бессмысленности оружейных поставок обреченному киевскому режиму. Оперативное окружение Курахово напоминает: сопротивление бесполезно и даже опасно,Российские войска охватывают город Курахово с севера и юга. На северном фланге формирования ВСУ выбиты из Ильинки (1,5 км от Курахово), и полями покидают село Новоселидовку (6 км от Курахово). После освобождения Новоалексеевки (14 км севернее Курахово и 4 км западнее Селидово) до границы Днепропетровской области осталось менее 20 км. ВС России закрепляются в районе западнее Селидово – с прицелом на освобождение Покровска.На южном фланге кураховского "охвата" российские подразделения продвинулись от Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки до рубежа Ясная Поляна – Максимовка –Трудовое. После освобождения села Трудовое (8 км южнее Курахово) и поселка Максимовка группировка войск "Южная" получила оперативную возможность выйти к Раздольному и Константинополю, где предстоит "разобрать" укрепрайоны ВСУ.Одновременно российские войска развивают успех на Ореховском направлении, севернее Работино. Напомню, после освобождения села Левадное в Запорожской области до границы с Днепропетровской областью осталось менее четырех километров. А после выхода российской армии к городам Запорожье и Днепропетровск киевский режим потеряет крупнейший конгломерат предприятий ВПК, и получит дополнительный стимул к скорейшей капитуляции.Кроме того, ВС России наращивают воздушные удары по противнику на линии фронта и на всю глубину оперативного тыла ВСУ – в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской и других областях. На Западе с тревогой отметили рекордное количество (более 2020) беспилотных ударов "Геранями" в октябре – в 10 раз интенсивнее, нежели осенью прошлого года. Российские дроны каждую ночь "волнами" атакуют объекты ВСУ в Киеве, других центрах принятия решений, предприятия ВПК, порты разгрузки западного оружия и боеприпасов.Уныние в окопах ВашингтонаНа фоне успешного развития российского наступления в зонах СВО и КТО (в Донбассе, Запорожской, Харьковской и Курской областях) американцы кинули "утопающей" украинской армии "последнюю соломинку" – 212 бронетранспортеров Stryker. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону – с прицелом на украинский ТВД. Отдельные европейские страны также по инерции "вкладываются" в украинский проект.Американский аналитик, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, в статье для Foreign Affairs предложил Белому дому и европейским союзникам подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, чтобы заморозить активную фазу боевых действий, избежать дальнейших экономических проблем и сохранить украинскую государственность. Военное превосходство России слишком велико. Декларированный киевскими властями "выход на границы 1991 года" объективно недостижим. Даже украинские ветераны АТО понимают: пришла пора окапывать Киев и другие не прифронтовые города. Разумеется, бандеровскому режиму это не поможет – денацификация и демилитаризация Украины остаются главными целями российской СВО.Между тем отдельные подразделения ВСУ еще начали самовольно оставлять позиции в укрепрайоне Курахово, опасаясь оказаться в огромном "котле", очертания которого отчетливо видны на карте. Близится полное освобождение Донбасса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, украина