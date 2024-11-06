https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/turbaza-vozba-i-volkov-rasskazali-kakuyu-nishu-zanimaet-sport-v-tursfere--1052766079.html

Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере

Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере

Sputnik Абхазия

О развитии спортивного туризма и его значении для привлечения туристов, о том, что включает в себя это направление, какими должны быть спортивные мероприятия... 06.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-06T10:19+0300

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Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере Sputnik Абхазия Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере

О развитии спортивного туризма и его значении для привлечения туристов, о том, что включает в себя это направление, какими должны быть спортивные мероприятия, чтобы побудить туристов отдыхать в Абхазии, об опыте других стран в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Общенационального Союза индустрии гостеприимств Алексей Волков и Хибла Возба – одна из организаторов Сухум-марафона. Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, спорт, туризм, аудио