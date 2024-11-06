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Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере
Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере
Sputnik Абхазия
О развитии спортивного туризма и его значении для привлечения туристов, о том, что включает в себя это направление, какими должны быть спортивные мероприятия... 06.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-06T10:19+0300
2024-11-06T10:19+0300
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Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере
Sputnik Абхазия
Турбаза: Возба и Волков рассказали, какую нишу занимает спорт в турсфере
О развитии спортивного туризма и его значении для привлечения туристов, о том, что включает в себя это направление, какими должны быть спортивные мероприятия, чтобы побудить туристов отдыхать в Абхазии, об опыте других стран в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Общенационального Союза индустрии гостеприимств Алексей Волков и Хибла Возба – одна из организаторов Сухум-марафона. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, спорт, туризм, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, спорт, туризм, аудио
О развитии спортивного туризма и его значении для привлечения туристов, о том, что включает в себя это направление, какими должны быть спортивные мероприятия, чтобы побудить туристов отдыхать в Абхазии, об опыте других стран в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Общенационального Союза индустрии гостеприимств Алексей Волков и Хибла Возба – одна из организаторов Сухум-марафона.