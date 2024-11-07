https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/abkhaziya-vremenno-usilit-mery-bezopasnosti-na-prigranichnykh-s-rossiey-territoriyakh--1052786343.html
Абхазия временно усилит меры безопасности на приграничных с Россией территориях
Абхазия временно усилит меры безопасности на приграничных с Россией территориях
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Абхазия усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по... 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T14:30+0300
2024-11-07T14:30+0300
2024-11-07T16:32+0300
абхазия
в абхазии
мвд абхазии
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051630695_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_c9e13dbc98e7871d555720d0d0d1a1bc.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Абхазия усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по 29 ноября в связи с проведением в Сириусе Первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" и IV Конгресса молодых ученых. На период действия усиленных мер будет работать пост ДПС "Холодная речка". Министерством внутренних дел Абхазии проводятся организационные и оперативно-профилактические мероприятия для предупреждения и предотвращения возможных противоправных действий на приграничной территории Республики Абхазия с Российской Федерацией.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051630695_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_1ee6f6da0fa8494ef19415a1582a0fde.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, россия
абхазия, мвд абхазии, россия
Абхазия временно усилит меры безопасности на приграничных с Россией территориях
14:30 07.11.2024 (обновлено: 16:32 07.11.2024) СУХУМ, 7 ноя – Sputnik
. Абхазия усилит
меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по 29 ноября в связи с проведением в Сириусе Первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" и IV Конгресса молодых ученых.
На период действия усиленных мер будет работать пост ДПС "Холодная речка".
Глава МВД республики Роберт Киут поручил увеличить количество патрульных групп за счет сотрудников оперативных подразделений и спецслужб ведомства.
Министерством внутренних дел Абхазии проводятся организационные и оперативно-профилактические мероприятия для предупреждения и предотвращения возможных противоправных действий на приграничной территории Республики Абхазия с Российской Федерацией.