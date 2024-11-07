https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/abkhaziya-vremenno-usilit-mery-bezopasnosti-na-prigranichnykh-s-rossiey-territoriyakh--1052786343.html

Абхазия временно усилит меры безопасности на приграничных с Россией территориях

Абхазия временно усилит меры безопасности на приграничных с Россией территориях

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Абхазия усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по... 07.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Абхазия усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по 29 ноября в связи с проведением в Сириусе Первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" и IV Конгресса молодых ученых. На период действия усиленных мер будет работать пост ДПС "Холодная речка". Министерством внутренних дел Абхазии проводятся организационные и оперативно-профилактические мероприятия для предупреждения и предотвращения возможных противоправных действий на приграничной территории Республики Абхазия с Российской Федерацией.

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