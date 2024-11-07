https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/banki-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-dogovorilis-o-sotrudnichestve-1052789607.html

Банки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве

Банки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Банки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T19:00+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Банки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве.Рабочая встреча председателей банков Беслана Барателия и Сослана Бекоева состоялась в Сухуме. По его словам, Южной Осетии был бы очень интересен этот опыт, а также создание национальной платежной системы по аналогии с "АПРА". Беслан Барателия рассказал южноосетинскому коллеге, с какими сложностями сталкивался Банк Абхазии при реализации проекта, и как сегодня функционирует платежная система. Стороны также достигли договоренности о возможном обмене сотрудниками Нацбанка Южной Осетии и Нацбанка Абхазии.

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