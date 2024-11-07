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Бюджет Гудаутского района в 2025 году может сократиться на восемь миллионов рублей
Бюджет Гудаутского района в 2025 году может сократиться на восемь миллионов рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Бюджет Гудаутского района в 2025 году может уменьшится на восемь миллионов рублей по сравнению с этим годом, рассказал в эфире радио... 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T18:00+0300
2024-11-07T18:00+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Бюджет Гудаутского района в 2025 году может уменьшится на восемь миллионов рублей по сравнению с этим годом, рассказал в эфире радио Sputnik глава финотдела Администрации района Роман Гамисония.Это связано с сокращением субсидии из республиканского бюджета. Если в 2024 году дотация составляла 228 миллионов, то в 2025 году она будет на уровне 180 миллионов рублей.Бюджет Гудаутского района в 2024 году составил 707 миллионов рублей. Из них 326 миллионов 776 тысяч - собственные доходы, 228 миллионов дотации из республиканского бюджета, еще 152 миллиона 226 тысяч рублей рублей - начисления от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры.
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абхазия, гудаутский район, экономика, бюджет, общество
абхазия, гудаутский район, экономика, бюджет, общество
Бюджет Гудаутского района в 2025 году может сократиться на восемь миллионов рублей
18:00 07.11.2024 (обновлено: 20:51 07.11.2024)
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Бюджет Гудаутского района в 2025 году может уменьшится на восемь миллионов рублей по сравнению с этим годом, рассказал в эфире радио Sputnik глава финотдела Администрации района Роман Гамисония.
Это связано с сокращением субсидии из республиканского бюджета. Если в 2024 году дотация составляла 228 миллионов, то в 2025 году она будет на уровне 180 миллионов рублей.
"То есть у нас практически на 48 миллионов идет уменьшение субсидии. И тем не менее эта разница перекрывается собственными доходами. Она не будет отражаться на работниках социальной сферы. В 2025 году по заработным платам и всем остальным социальным обязательствам никаких изменений не будет. Выплаты запланированы такие же", — пояснил Гамисония.
Бюджет Гудаутского района в 2024 году составил 707 миллионов рублей. Из них 326 миллионов 776 тысяч - собственные доходы, 228 миллионов дотации из республиканского бюджета, еще 152 миллиона 226 тысяч рублей рублей - начисления от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры.