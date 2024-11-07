https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/byudzhet-gudautskogo-rayona-v-2025-godu-mozhet-sokratitsya-na-vosem-millionov-rubley-1052790185.html

Бюджет Гудаутского района в 2025 году может сократиться на восемь миллионов рублей

Бюджет Гудаутского района в 2025 году может сократиться на восемь миллионов рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Бюджет Гудаутского района в 2025 году может уменьшится на восемь миллионов рублей по сравнению с этим годом, рассказал в эфире радио... 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T18:00+0300

2024-11-07T18:00+0300

2024-11-07T20:51+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Бюджет Гудаутского района в 2025 году может уменьшится на восемь миллионов рублей по сравнению с этим годом, рассказал в эфире радио Sputnik глава финотдела Администрации района Роман Гамисония.Это связано с сокращением субсидии из республиканского бюджета. Если в 2024 году дотация составляла 228 миллионов, то в 2025 году она будет на уровне 180 миллионов рублей.Бюджет Гудаутского района в 2024 году составил 707 миллионов рублей. Из них 326 миллионов 776 тысяч - собственные доходы, 228 миллионов дотации из республиканского бюджета, еще 152 миллиона 226 тысяч рублей рублей - начисления от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры.

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абхазия, гудаутский район, экономика, бюджет, общество