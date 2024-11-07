https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/khazirishi-o-zavershayuschey-stadii-stroitelstva-portovogo-konteynernogo-terminala-v-abkhazii--1052783181.html
Хазириши о завершающей стадии строительства портового контейнерного терминала в Абхазии
Хазириши о завершающей стадии строительства портового контейнерного терминала в Абхазии
Sputnik Абхазия
Советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о строительстве в Очамчыре припортового контейнерного терминала. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T12:41+0300
2024-11-07T12:41+0300
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Хазириши о портовом терминале в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Хазириши о портовом терминале в Очамчыре
В Очамчыре продолжается строительство припортового интермодального контейнерного терминала – площадки для накопления судовых партий. Строительство осуществляется в рамках Инвестиционной программы льготного кредитования, реализуемой Абхазией совместно с Россией. О том, на какой стадии работы, на какой эффект после запуска терминала рассчитывают, в интервью радио Sputnik рассказал замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши. "Работы на заключительной стадии. Все работы планируем завершить до 15 ноября", – сообщил Хазириши.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, очамчыра, терминалы, торговля, аудио
Хазириши о завершающей стадии строительства портового контейнерного терминала в Абхазии
12:41 07.11.2024 (обновлено: 12:56 07.11.2024)
Советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о строительстве в Очамчыре припортового контейнерного терминала.
В Очамчыре продолжается строительство припортового интермодального контейнерного терминала – площадки для накопления судовых партий. Строительство осуществляется в рамках Инвестиционной программы льготного кредитования, реализуемой Абхазией совместно с Россией. О том, на какой стадии работы, на какой эффект после запуска терминала рассчитывают, в интервью радио Sputnik рассказал замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.
"Работы на заключительной стадии. Все работы планируем завершить до 15 ноября", – сообщил Хазириши.