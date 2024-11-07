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Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда Очамчырского района. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда Очамчырского района.В ФАП будет инфекционный, стоматологический, детский, хозяйственный кабинеты и приемная. В пункте работают две медсестры и стоматолог.В селе проживают 90 детей школьного и дошкольного возраста.
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абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда
17:30 07.11.2024 (обновлено: 20:53 07.11.2024)
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Джгярда Очамчырского района.
Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, старое здание находилось в аварийном состоянии, в 2017 году его снесли и частично построили новое. На завершение строительства было выделено более 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.
В ФАП будет инфекционный, стоматологический, детский, хозяйственный кабинеты и приемная. В пункте работают две медсестры и стоматолог.
В селе проживают 90 детей школьного и дошкольного возраста.