https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/plan-po-nachisleniyam-tamozhennykh-platezhey-za-10-mesyatsev-v-abkhazii-perevypolnen-na-21-1052784278.html
План по начислениям таможенных платежей за 10 месяцев в Абхазии перевыполнен на 21%
План по начислениям таможенных платежей за 10 месяцев в Абхазии перевыполнен на 21%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. План по начислениям таможенных платежей в Абхазии за 10 месяцев 2024 года перевыполнен на 21% и составляет 3,4 миллиарда рублей. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T10:30+0300
2024-11-07T10:30+0300
2024-11-07T13:24+0300
в абхазии
абхазия
таможня
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/09/1047411424_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8f402ed5bfb482c82aafa92e0998b5cb.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. План по начислениям таможенных платежей в Абхазии за 10 месяцев 2024 года перевыполнен на 21% и составляет 3,4 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба ГТК Абхазии, в октябре сумма начислений была 345,2 миллиона рублей.За три квартала 2024 года таможенные органы Абхазии собрали более 3 миллиардов рублей налогов и перевыполнили план на 25%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/09/1047411424_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2c31a3482113a27ae6c7b936cf5b2c74.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, таможня, экономика
абхазия, таможня, экономика
План по начислениям таможенных платежей за 10 месяцев в Абхазии перевыполнен на 21%
10:30 07.11.2024 (обновлено: 13:24 07.11.2024)
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. План по начислениям таможенных платежей в Абхазии за 10 месяцев 2024 года перевыполнен на 21% и составляет 3,4 миллиарда рублей.
Как сообщила
пресс-служба ГТК Абхазии, в октябре сумма начислений была 345,2 миллиона рублей.
За три квартала 2024 года таможенные органы Абхазии собрали более 3 миллиардов рублей налогов и перевыполнили план на 25%.