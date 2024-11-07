https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/plan-po-nachisleniyam-tamozhennykh-platezhey-za-10-mesyatsev-v-abkhazii-perevypolnen-na-21-1052784278.html

План по начислениям таможенных платежей за 10 месяцев в Абхазии перевыполнен на 21%

План по начислениям таможенных платежей за 10 месяцев в Абхазии перевыполнен на 21%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. План по начислениям таможенных платежей в Абхазии за 10 месяцев 2024 года перевыполнен на 21% и составляет 3,4 миллиарда рублей. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. План по начислениям таможенных платежей в Абхазии за 10 месяцев 2024 года перевыполнен на 21% и составляет 3,4 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба ГТК Абхазии, в октябре сумма начислений была 345,2 миллиона рублей.За три квартала 2024 года таможенные органы Абхазии собрали более 3 миллиардов рублей налогов и перевыполнили план на 25%.

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