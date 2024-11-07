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Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР

Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и... 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T12:00+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр экономики Мохаммад Рабиа Калааджи. Отдельно отметили важность создания торговых представительств, взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных экономических мероприятий. Первое заседание комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.

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