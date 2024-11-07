https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/posol-abkhazii-v-sirii-vstretilsya-s-ministrom-ekonomiki-sar-1052785839.html
Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и... 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T12:00+0300
2024-11-07T12:00+0300
2024-11-07T13:53+0300
в абхазии
абхазия
мид абхазии
сирия
экономика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/07/1052785663_0:37:1081:645_1920x0_80_0_0_ec3e0639d1d38f3506ef9759ad2ff866.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр экономики Мохаммад Рабиа Калааджи. Отдельно отметили важность создания торговых представительств, взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных экономических мероприятий. Первое заседание комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
абхазия
сирия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/07/1052785663_86:0:994:681_1920x0_80_0_0_25f27e1501479ff6cd9b6b60fb13d8da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мид абхазии, сирия, экономика, политика
абхазия, мид абхазии, сирия, экономика, политика
Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
12:00 07.11.2024 (обновлено: 13:53 07.11.2024)
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр экономики Мохаммад Рабиа Калааджи.
Стороны затронули
реализацию уже подписанных документов и подготовку соглашений в области таможни, образования, сельского хозяйства.
Отдельно отметили важность создания торговых представительств, взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных экономических мероприятий.
Первое заседание комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.