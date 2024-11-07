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Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и... 07.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр экономики Мохаммад Рабиа Калааджи. Отдельно отметили важность создания торговых представительств, взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных экономических мероприятий. Первое заседание комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
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абхазия, мид абхазии, сирия, экономика, политика
абхазия, мид абхазии, сирия, экономика, политика

Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР

12:00 07.11.2024 (обновлено: 13:53 07.11.2024)
© Foto / МИД АбхазииПосол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР
Посол Абхазии в Сирии встретился с министром экономики САР - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2024
© Foto / МИД Абхазии
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Необходимость проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр экономики Мохаммад Рабиа Калааджи.
Стороны затронули реализацию уже подписанных документов и подготовку соглашений в области таможни, образования, сельского хозяйства.
Отдельно отметили важность создания торговых представительств, взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных экономических мероприятий.
Первое заседание комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
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