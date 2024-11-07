https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/posrednik-vorobev-o-sostoyanii-mostov-i-planakh-po-ikh-rekonstruktsii--1052771450.html

Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции

Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции

Sputnik Абхазия

О состоянии мостов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-07T10:06+0300

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Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции Sputnik Абхазия Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции

Воробьев отметил, что в Абхазии множество мостов. Один из самых известных и интересных с точки зрения архитектуры – Гумистинский мост, который сегодня находится в аварийном состоянии. Еще в советское время исследования показали, что сооружение нуждается в капитальном ремонте. "Но, чтобы его отремонтировать, нужен альтернативный маршрут. На данный момент это главный маршрут въезда со стороны Псоу. Есть еще мост в Нижней Эшере, который находится в отличном состоянии, но сама местность, через которую должна пройти дорога, не выдержит большой грузопоток", – сказал Юрий Воробьев. Он сообщил, что есть планы по строительству альтернативного моста по въезду в Сухум, но пока этот вопрос на стадии проектирования.Подробнее об этом и других проектах, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, мосты, дороги, гк "абхазавтодор", аудио