https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/posrednik-vorobev-o-sostoyanii-mostov-i-planakh-po-ikh-rekonstruktsii--1052771450.html
Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции
Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции
Sputnik Абхазия
О состоянии мостов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-07T10:06+0300
2024-11-07T10:06+0300
2024-11-07T10:07+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
мосты
дороги
гк "абхазавтодор"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052771993_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5eeb70add3a24c5b7239dde541c50f12.jpg
Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции
Sputnik Абхазия
Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции
Воробьев отметил, что в Абхазии множество мостов. Один из самых известных и интересных с точки зрения архитектуры – Гумистинский мост, который сегодня находится в аварийном состоянии. Еще в советское время исследования показали, что сооружение нуждается в капитальном ремонте. "Но, чтобы его отремонтировать, нужен альтернативный маршрут. На данный момент это главный маршрут въезда со стороны Псоу. Есть еще мост в Нижней Эшере, который находится в отличном состоянии, но сама местность, через которую должна пройти дорога, не выдержит большой грузопоток", – сказал Юрий Воробьев. Он сообщил, что есть планы по строительству альтернативного моста по въезду в Сухум, но пока этот вопрос на стадии проектирования.Подробнее об этом и других проектах, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052771993_137:0:1274:853_1920x0_80_0_0_01a015e35102814c6ed7e0a767d3617f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, мосты, дороги, гк "абхазавтодор", аудио
подкасты, посредник, абхазия, мосты, дороги, гк "абхазавтодор", аудио
Посредник: Воробьев о состоянии мостов и планах по их реконструкции
10:06 07.11.2024 (обновлено: 10:07 07.11.2024)
О состоянии мостов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев.
Воробьев отметил, что в Абхазии множество мостов. Один из самых известных и интересных с точки зрения архитектуры – Гумистинский мост, который сегодня находится в аварийном состоянии. Еще в советское время исследования показали, что сооружение нуждается в капитальном ремонте.
"Но, чтобы его отремонтировать, нужен альтернативный маршрут. На данный момент это главный маршрут въезда со стороны Псоу. Есть еще мост в Нижней Эшере, который находится в отличном состоянии, но сама местность, через которую должна пройти дорога, не выдержит большой грузопоток", – сказал Юрий Воробьев.
Он сообщил, что есть планы по строительству альтернативного моста по въезду в Сухум, но пока этот вопрос на стадии проектирования.
Подробнее об этом и других проектах, слушайте в аудиофайле
.