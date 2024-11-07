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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-kremennaya-balka-dnr-1052787069.html
Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР, сообщило Минобороны России. 07.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР

15:00 07.11.2024 (обновлено: 16:30 07.11.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Кременная Балка ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28032 единицы специальной военной автомобильной техники.
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