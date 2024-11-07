https://sputnik-abkhazia.ru/20241107/stoletie-abkhazskogo-basketbola-otmetili-v-sukhume--1052786148.html

Столетие абхазского баскетбола отметили в Сухуме

Столетие абхазского баскетбола отметили в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное столетию абхазского баскетбола, прошло в Сухуме. 07.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное столетию абхазского баскетбола, прошло в Сухуме. Спортсменов и тренеров поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. "Поздравляю вас со столетием абхазского баскетбола. Это большое, важное событие для игроков, тренеров, болельщиков и всего отечественного спорта. Отрадно, что по прошествии десятилетий в нашей стране сумели сохранить историю этого престижного вида спорта", — подчеркнул глава государства. Председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба также выступил с поздравительной речью на мероприятии в честь столетия абхазского баскетбола. "Я имею честь поздравить вас с большим праздником – столетием абхазского баскетбола. Нам уже век, и, конечно же, мы испытывали взлеты и падения. Но даже когда нам было сложно, с нами были люди, которые помогали нам двигаться вперед", — подчеркнул он. Хагба добавил, что ни один из видов спорта не может развиваться без квалифицированных тренеров, таких как Александр Седов, Владимир Хашба.Знаменитый воспитанник абхазского футбола Никита Симонян и звезда баскетбола, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поздравили со столетием абхазского баскетбола спортсменов республики.Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава и исполнительный директор Федерации баскетбола России Владимир Дячок подписали Меморандум о сотрудничестве. Соглашения также подписаны между Федерациями баскетбола Абхазии и Южной Осетии, России и Южной Осетии.Во встрече приняли участие спортивная общественность республики, руководители баскетбольных федераций из России и Южной Осетии. Среди гостей — знаменитый советский и российский баскетбольный тренер Евгений Гомельский.Первая баскетбольная площадка была построена в Сухуме в 1924 году. С этого момента баскетбол стал частью спортивной жизни Абхазии, образовалась национальная баскетбольная школа, спортсмены из республики принимали участие во всесоюзных соревнованиях.

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