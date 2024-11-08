https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/glavnyy-chetverg-gamisoniya-o-finansovoy-politike-gudautskogo-rayona--1052783762.html

Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района

Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района

Sputnik Абхазия

Глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T10:44+0300

2024-11-08T10:44+0300

2024-11-08T10:44+0300

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Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района

Проект госбюджета обсудили в правительстве, его общий объем составляет 17 миллиардов рублей. Каким, в частности, будет бюджет Гудаутского района, откуда в казну будут поступать деньги, как исполняется бюджет 2024 года, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония. Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гудаутский район, бюджет, финансы, аудио