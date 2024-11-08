https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/glavnyy-chetverg-gamisoniya-o-finansovoy-politike-gudautskogo-rayona--1052783762.html
Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района
Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района
Sputnik Абхазия
Глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T10:44+0300
2024-11-08T10:44+0300
2024-11-08T10:44+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
гудаутский район
бюджет
финансы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/07/1052783593_0:214:960:754_1920x0_80_0_0_1423b5531f9e78c38be52db59e623b59.jpg
Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района
Проект госбюджета обсудили в правительстве, его общий объем составляет 17 миллиардов рублей. Каким, в частности, будет бюджет Гудаутского района, откуда в казну будут поступать деньги, как исполняется бюджет 2024 года, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония. Слушайте подкаст.
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/07/1052783593_0:124:960:844_1920x0_80_0_0_ff469ccc3326da91f9abf396fd7c04b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, гудаутский район, бюджет, финансы, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гудаутский район, бюджет, финансы, аудио
Главный четверг: Гамисония о финансовой политике Гудаутского района
Глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Проект госбюджета обсудили в правительстве, его общий объем составляет 17 миллиардов рублей. Каким, в частности, будет бюджет Гудаутского района, откуда в казну будут поступать деньги, как исполняется бюджет 2024 года, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава финансового отдела Гудаутского района Роман Гамисония.