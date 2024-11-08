https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/konflikt-pokoleniy-ottsy-i-deti-v-rusdrame-1052794296.html

Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе

Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

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иван тургенев

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В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Ивана Сергеевича Тургенева.Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов".Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.

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фото , фото, театр, культура, русдрам, абхазия, иван тургенев