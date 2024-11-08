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Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе
Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
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В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Ивана Сергеевича Тургенева.Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов".Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.
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фото , фото, театр, культура, русдрам, абхазия, иван тургенев
фото , фото, театр, культура, русдрам, абхазия, иван тургенев

Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе

21:22 08.11.2024
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Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа.
В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Ивана Сергеевича Тургенева.
Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов".
Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе прошла премьера спектакля "Отцы и дети".

В РУСДРАМе прошла премьера спектакля &quot;Отцы и дети&quot;. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе прошла премьера спектакля "Отцы и дети".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основа – классический роман Тургенева, переработанный в пьесу Адольфом Шапиро.

Основа – классический роман Тургенева, переработанный в пьесу Адольфом Шапиро. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основа – классический роман Тургенева, переработанный в пьесу Адольфом Шапиро.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стал российский режиссер Евгений Равинский.

Режиссером постановки стал российский режиссер Евгений Равинский. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стал российский режиссер Евгений Равинский.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Отцы и дети" – одно их самых знаменитых произведений мировой литературы XIX века.

&quot;Отцы и дети&quot; – одно их самых знаменитых произведений мировой литературы XIX века. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Отцы и дети" – одно их самых знаменитых произведений мировой литературы XIX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Проблема, описанная в романе, актуальна и в наше время.

Проблема, описанная в романе, актуальна и в наше время. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Проблема, описанная в романе, актуальна и в наше время.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов.

Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркивают характеры образов".

Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые &quot;тонко подчеркивают характеры образов&quot;. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркивают характеры образов".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмиль Петров играет одну из главных ролей - Евгения Базарова. По его признанию, роль далась ему нелегко.

Эмиль Петров играет одну из главных ролей - Евгения Базарова. По его признанию, роль далась ему нелегко. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмиль Петров играет одну из главных ролей - Евгения Базарова. По его признанию, роль далась ему нелегко.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спектакль стал первым поставленным в Абхазии по произведениям Тургенева.

Этот спектакль стал первым поставленным в Абхазии по произведениям Тургенева. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спектакль стал первым поставленным в Абхазии по произведениям Тургенева.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ спектакля "Отцы и дети" состоится в субботу, 9 ноября.

Следующий показ спектакля &quot;Отцы и дети&quot; состоится в субботу, 9 ноября. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ спектакля "Отцы и дети" состоится в субботу, 9 ноября.

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