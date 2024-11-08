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Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе
Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T21:22+0300
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В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Ивана Сергеевича Тургенева.Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов".Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.
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фото , фото, театр, культура, русдрам, абхазия, иван тургенев
фото , фото, театр, культура, русдрам, абхазия, иван тургенев
Конфликт поколений: "Отцы и дети" в РУСДРАМе
Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа.
В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Ивана Сергеевича Тургенева.
Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов".
Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В РУСДРАМе прошла премьера спектакля "Отцы и дети".
В РУСДРАМе прошла премьера спектакля "Отцы и дети".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Основа – классический роман Тургенева, переработанный в пьесу Адольфом Шапиро.
Основа – классический роман Тургенева, переработанный в пьесу Адольфом Шапиро.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссером постановки стал российский режиссер Евгений Равинский.
Режиссером постановки стал российский режиссер Евгений Равинский.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Отцы и дети" – одно их самых знаменитых произведений мировой литературы XIX века.
"Отцы и дети" – одно их самых знаменитых произведений мировой литературы XIX века.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проблема, описанная в романе, актуальна и в наше время.
Проблема, описанная в романе, актуальна и в наше время.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов.
Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркивают характеры образов".
Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркивают характеры образов".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эмиль Петров играет одну из главных ролей - Евгения Базарова. По его признанию, роль далась ему нелегко.
Эмиль Петров играет одну из главных ролей - Евгения Базарова. По его признанию, роль далась ему нелегко.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот спектакль стал первым поставленным в Абхазии по произведениям Тургенева.
Этот спектакль стал первым поставленным в Абхазии по произведениям Тургенева.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Следующий показ спектакля "Отцы и дети" состоится в субботу, 9 ноября.
Следующий показ спектакля "Отцы и дети" состоится в субботу, 9 ноября.