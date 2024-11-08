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Крымчанина задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Крымчанина задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Sputnik Абхазия
На допросе задержанный признался, что получал деньги за выполнение заданий украинских кураторов. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T10:45+0300
2024-11-08T10:45+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Крымчанина задержали за шпионаж в интересах Киева, сообщает ФСБ России.Так, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.
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россия, украина, новости
Крымчанина задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
10:45 08.11.2024 (обновлено: 11:21 08.11.2024)
На допросе задержанный признался, что получал деньги за выполнение заданий украинских кураторов.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Крымчанина задержали за шпионаж в интересах Киева, сообщает ФСБ России.
"Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе", – говорится в сообщении.
Так, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.