https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/krymchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-kieva-1052794843.html

Крымчанина задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева

Крымчанина задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева

Sputnik Абхазия

На допросе задержанный признался, что получал деньги за выполнение заданий украинских кураторов. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Крымчанина задержали за шпионаж в интересах Киева, сообщает ФСБ России.Так, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

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