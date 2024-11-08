https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/lidov-ob-amerikanskikh-vyborakh-narod-skazal-reshitelnoe-net-netraditsionnym-tsennostyam--1052796941.html

Лидов об американских выборах: народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям

Лидов об американских выборах: народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям

Sputnik Абхазия

Большая часть населения США разделяет наши ценности, но при этом они нас ненавидят. Об этом в эфире радио Sputnik сказал советник медиагруппы "Россия сегодня"... 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T12:26+0300

2024-11-08T12:26+0300

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Петр Лидов об американских выборах Sputnik Абхазия Петр Лидов об американских выборах

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков. "Американский народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям, женщинам, переодетым в мужчин и наоборот, и сказал решительное "да" ценностям традиционным. Это указывает на то, что мы всех в США мажем одной краской, а на самом деле там огромная часть населения разделяет то, что разделяем мы. Но они нас ненавидят, считают, что мы коммунисты до сих пор. Но тем не менее нам с большой частью американцев в смысле традиционных ценностей по пути, но не по пути по другим вопросам", – сказал Лидов. Слушайте подкаст.

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