https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/lidov-ob-amerikanskikh-vyborakh-narod-skazal-reshitelnoe-net-netraditsionnym-tsennostyam--1052796941.html
Лидов об американских выборах: народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям
Лидов об американских выборах: народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям
Sputnik Абхазия
Большая часть населения США разделяет наши ценности, но при этом они нас ненавидят. Об этом в эфире радио Sputnik сказал советник медиагруппы "Россия сегодня"... 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T12:26+0300
2024-11-08T12:26+0300
2024-11-08T12:29+0300
радио
подкасты
выборы
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052797066_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_1230cbfb99f45771159737e159e123e6.jpg
Петр Лидов об американских выборах
Sputnik Абхазия
Петр Лидов об американских выборах
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков. "Американский народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям, женщинам, переодетым в мужчин и наоборот, и сказал решительное "да" ценностям традиционным. Это указывает на то, что мы всех в США мажем одной краской, а на самом деле там огромная часть населения разделяет то, что разделяем мы. Но они нас ненавидят, считают, что мы коммунисты до сих пор. Но тем не менее нам с большой частью американцев в смысле традиционных ценностей по пути, но не по пути по другим вопросам", – сказал Лидов. Слушайте подкаст.
сша
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052797066_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_097f791d37aa757cf8fa9810c085ab68.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, выборы, сша, россия, дональд трамп, аудио
подкасты, выборы, сша, россия, дональд трамп, аудио
Лидов об американских выборах: народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям
12:26 08.11.2024 (обновлено: 12:29 08.11.2024)
Большая часть населения США разделяет наши ценности, но при этом они нас ненавидят. Об этом в эфире радио Sputnik сказал советник медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков.
"Американский народ сказал решительное "нет" нетрадиционным ценностям, женщинам, переодетым в мужчин и наоборот, и сказал решительное "да" ценностям традиционным. Это указывает на то, что мы всех в США мажем одной краской, а на самом деле там огромная часть населения разделяет то, что разделяем мы. Но они нас ненавидят, считают, что мы коммунисты до сих пор. Но тем не менее нам с большой частью американцев в смысле традиционных ценностей по пути, но не по пути по другим вопросам", – сказал Лидов.