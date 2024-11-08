https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/nesladkaya-zhizn-saribekyan-o-slozhnostyakh-s-realizatsiey-abkhazskogo-meda-1052800050.html

Несладкая жизнь: Сарибекян о сложностях с реализацией абхазского меда

Несладкая жизнь: Сарибекян о сложностях с реализацией абхазского меда

Sputnik Абхазия

По данным Министерства сельского хозяйства Абхазии, в этом году в республике собрано 566 тонн меда. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T16:59+0300

2024-11-08T16:59+0300

2024-11-08T17:27+0300

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Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян в эфире радио Sputnik рассказал, что сокращение урожая меда связано с болезнью пчел. "Эта проблема сейчас стала менее актуальной, но в предыдущие годы был большой падеж пчелосемей. Поэтому общий объем урожая меда сократился", – подчеркнул он. Еще одна проблема отрасли – сложность реализация меда в Абхазии. Местным производителям сложно конкурировать с менее качественной и более дешевой продукцией, которую привозят из-за пределов республики, заметил Сарибекян.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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