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Несладкая жизнь: Сарибекян о сложностях с реализацией абхазского меда
Несладкая жизнь: Сарибекян о сложностях с реализацией абхазского меда
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По данным Министерства сельского хозяйства Абхазии, в этом году в республике собрано 566 тонн меда. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T16:59+0300
2024-11-08T16:59+0300
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Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян в эфире радио Sputnik рассказал, что сокращение урожая меда связано с болезнью пчел. "Эта проблема сейчас стала менее актуальной, но в предыдущие годы был большой падеж пчелосемей. Поэтому общий объем урожая меда сократился", – подчеркнул он. Еще одна проблема отрасли – сложность реализация меда в Абхазии. Местным производителям сложно конкурировать с менее качественной и более дешевой продукцией, которую привозят из-за пределов республики, заметил Сарибекян.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Несладкая жизнь: Сарибекян о сложностях с реализацией абхазского меда
16:59 08.11.2024 (обновлено: 17:27 08.11.2024)
По данным Министерства сельского хозяйства Абхазии, в этом году в республике собрано 566 тонн меда.
Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян в эфире радио Sputnik рассказал, что сокращение урожая меда связано с болезнью пчел.
"Эта проблема сейчас стала менее актуальной, но в предыдущие годы был большой падеж пчелосемей. Поэтому общий объем урожая меда сократился", – подчеркнул он.
Еще одна проблема отрасли – сложность реализация меда в Абхазии. Местным производителям сложно конкурировать с менее качественной и более дешевой продукцией, которую привозят из-за пределов республики, заметил Сарибекян.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.