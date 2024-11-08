https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/opredeleny-pobediteli-tantsevalnogo-proekta-eytsikashow--1052809465.html

Определены победители танцевального проекта Eytsikәashow

Определены победители танцевального проекта Eytsikәashow

Sputnik Абхазия

Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба борются за главный приз — 450 тысяч рублей. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T22:32+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Жюри танцевального проекта Eytsikәashow определило победителей. Концерт состоял из нескольких этапов. Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы. Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба. Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба. На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш. Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря". Первый отчетный концерт проекта Eytsikәashow прошел 2 мая. На протяжении полугода дуэты исполняли как национальные танцы, так и танцы под зарубежную музыку. Их выступления строго оценивали члены жюри. Sputnik Абхазия — информационный партнер проекта.

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