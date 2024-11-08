https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/opredeleny-pobediteli-tantsevalnogo-proekta-eytsikashow--1052809465.html
Определены победители танцевального проекта Eytsikәashow
Определены победители танцевального проекта Eytsikәashow
Sputnik Абхазия
Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба борются за главный приз — 450 тысяч рублей. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T22:32+0300
2024-11-08T22:32+0300
2024-11-08T22:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803946_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_da1acf9f8c4a920bfdca6612f68eb27a.jpg
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Жюри танцевального проекта Eytsikәashow определило победителей. Концерт состоял из нескольких этапов. Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы. Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба. Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба. На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш. Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря". Первый отчетный концерт проекта Eytsikәashow прошел 2 мая. На протяжении полугода дуэты исполняли как национальные танцы, так и танцы под зарубежную музыку. Их выступления строго оценивали члены жюри. Sputnik Абхазия — информационный партнер проекта.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803946_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_940e529ee990b1fbb19d38fb4fdb6f5c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Определены победители танцевального проекта Eytsikәashow
Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба борются за главный приз — 450 тысяч рублей.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Жюри танцевального проекта Eytsikәashow определило победителей.
Концерт состоял из нескольких этапов. Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы. Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".
Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.
Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.
Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.
На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.
Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
Первый отчетный концерт проекта Eytsikәashow прошел 2 мая. На протяжении полугода дуэты исполняли как национальные танцы, так и танцы под зарубежную музыку. Их выступления строго оценивали члены жюри.
Sputnik Абхазия — информационный партнер проекта.