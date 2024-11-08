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Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии
Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии
Sputnik Абхазия
Об урожае меда, о том, какую помощь государство оказывает пчеловодам, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян. 08.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-08T18:06+0300
2024-11-08T18:06+0300
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пчеловодство
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Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии
На сегодняшний день, по данным, собранным по районам, урожай меда составил 566 тонн. Как отметил Сарибекян, планировалось собрать больше."Пчелы сейчас болеют. Хотя в этом году уже меньше, чем в прошлые годы, когда был большой падеж семей пчел. Поэтому сократился объем меда. Когда объем собранного меда было больше, Минсельхозом был создан РУП "Абхазмед", закуплено оборудование по очистке и фасовке меда. Крестьяне сдавали мед, который "Абхазмед" реализовывал. Но и предприятие столкнулось с проблемами лабораторных исследований, поэтому в этом вопросе Минсельхоз обратился в правительство. Оборудование было оплачено и установлено в ветеринарной службе", – рассказал Сарибекян. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, минсельхоз, пчеловодство, мед, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, минсельхоз, пчеловодство, мед, аудио

Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии

18:06 08.11.2024
Радио
Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии
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Об урожае меда, о том, какую помощь государство оказывает пчеловодам, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян.
На сегодняшний день, по данным, собранным по районам, урожай меда составил 566 тонн. Как отметил Сарибекян, планировалось собрать больше.
"Пчелы сейчас болеют. Хотя в этом году уже меньше, чем в прошлые годы, когда был большой падеж семей пчел. Поэтому сократился объем меда. Когда объем собранного меда было больше, Минсельхозом был создан РУП "Абхазмед", закуплено оборудование по очистке и фасовке меда. Крестьяне сдавали мед, который "Абхазмед" реализовывал. Но и предприятие столкнулось с проблемами лабораторных исследований, поэтому в этом вопросе Минсельхоз обратился в правительство. Оборудование было оплачено и установлено в ветеринарной службе", – рассказал Сарибекян.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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