https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/takie-obstoyatelstva-saribekyan-ob-urozhae-meda-i-razvitii-pchelovodstva-v-abkhazii--1052796127.html

Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии

Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии

Sputnik Абхазия

Об урожае меда, о том, какую помощь государство оказывает пчеловодам, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T18:06+0300

2024-11-08T18:06+0300

2024-11-08T18:06+0300

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Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Сарибекян об урожае меда и развитии пчеловодства в Абхазии

На сегодняшний день, по данным, собранным по районам, урожай меда составил 566 тонн. Как отметил Сарибекян, планировалось собрать больше."Пчелы сейчас болеют. Хотя в этом году уже меньше, чем в прошлые годы, когда был большой падеж семей пчел. Поэтому сократился объем меда. Когда объем собранного меда было больше, Минсельхозом был создан РУП "Абхазмед", закуплено оборудование по очистке и фасовке меда. Крестьяне сдавали мед, который "Абхазмед" реализовывал. Но и предприятие столкнулось с проблемами лабораторных исследований, поэтому в этом вопросе Минсельхоз обратился в правительство. Оборудование было оплачено и установлено в ветеринарной службе", – рассказал Сарибекян. Подробности слушайте в аудиофайле.

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