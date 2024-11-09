https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/chetyre-mnogokvartirnykh-doma-ostalis-bez-sveta-v-sukhume-iz-za-vozgoraniya-transformatora-1052813329.html

Четыре многоквартирных дома остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора

Четыре многоквартирных дома остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Четыре многоквартирных дома и несколько офисов остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора на улице Эшба. 09.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-09T16:40+0300

2024-11-09T16:40+0300

2024-11-09T17:31+0300

в абхазии

пожар

мчс абхазии

сухум

электричество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/09/1052813159_0:665:950:1199_1920x0_80_0_0_39851691552ff9e43d8e7cdc7f4217ca.jpg

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Четыре многоквартирных дома и несколько офисов остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора на улице Эшба.Об этом Sputnik сообщил начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия.К вечеру 9 ноября подачу электричества в обесточенные дома планируют восстановить, добавил начальник диспетчерской службы.Как уточнили Sputnik в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 14:06, пожарные до сих пор рабатают на месте.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пожар, мчс абхазии, сухум, электричество