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Четыре многоквартирных дома остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора
Четыре многоквартирных дома остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Четыре многоквартирных дома и несколько офисов остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора на улице Эшба. 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T16:40+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Четыре многоквартирных дома и несколько офисов остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора на улице Эшба.Об этом Sputnik сообщил начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия.К вечеру 9 ноября подачу электричества в обесточенные дома планируют восстановить, добавил начальник диспетчерской службы.Как уточнили Sputnik в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 14:06, пожарные до сих пор рабатают на месте.
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пожар, мчс абхазии, сухум, электричество
пожар, мчс абхазии, сухум, электричество
Четыре многоквартирных дома остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора
16:40 09.11.2024 (обновлено: 17:31 09.11.2024)
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Четыре многоквартирных дома и несколько офисов остались без света в Сухуме из-за возгорания трансформатора на улице Эшба.
Об этом Sputnik сообщил начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия.
"Возгорание локализовано сотрудниками МЧС. Ремонтные бригады СУЭС уже привезли новый трансформатор и устанавливают его”, – отметил Багателия.
К вечеру 9 ноября подачу электричества в обесточенные дома планируют восстановить, добавил начальник диспетчерской службы.
Как уточнили Sputnik в МЧС, сигнал о происшествии поступил в 14:06, пожарные до сих пор рабатают на месте.