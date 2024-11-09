https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/chuvstva-emotsii-i-strast-final-proekta-eytsikuashow-1052806737.html
Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow
Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow
Sputnik Абхазия
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 8 ноября. 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T10:43+0300
2024-11-09T10:43+0300
2024-11-09T18:45+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
культура
абхазия
танцы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803858_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d55f6f8fb3aed48c1e2c4c45d9682721.jpg
Самые яркие моменты финала смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.Финальный концерт начался с массовых танцев. Юноши исполнили горский танец, девушки — танец под дагестанские мотивы.Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803858_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c569c4cd3ddfb4d17c403c7d2f5322dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото , фото, мультимедиа, культура, абхазия, танцы
фото , фото, мультимедиа, культура, абхазия, танцы
Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow 10:43 09.11.2024 (обновлено: 18:45 09.11.2024)
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 8 ноября.
Самые яркие моменты финала смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Финальный концерт начался с массовых танцев. Юноши исполнили горский танец, девушки — танец под дагестанские мотивы.
Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.
Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.
Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.
На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.
Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме.
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт состоял из нескольких этапов.
Концерт состоял из нескольких этапов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы.
Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".
Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зажигательные танцы не оставили в зале никого равнодушным.
Зажигательные танцы не оставили в зале никого равнодушным.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам.
Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они и определили итоги конкурса.
Они и определили итоги конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Номера были наполнены не только живыми эмоциями, но и долей романтики.
Номера были наполнены не только живыми эмоциями, но и долей романтики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.
Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.
Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.
На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
Обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".