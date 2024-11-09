Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/chuvstva-emotsii-i-strast-final-proekta-eytsikuashow-1052806737.html
Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow
Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow
Sputnik Абхазия
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 8 ноября. 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T10:43+0300
2024-11-09T18:45+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
культура
абхазия
танцы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803858_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d55f6f8fb3aed48c1e2c4c45d9682721.jpg
Самые яркие моменты финала смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.Финальный концерт начался с массовых танцев. Юноши исполнили горский танец, девушки — танец под дагестанские мотивы.Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052803858_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c569c4cd3ddfb4d17c403c7d2f5322dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , фото, мультимедиа, культура, абхазия, танцы
фото , фото, мультимедиа, культура, абхазия, танцы

Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow

10:43 09.11.2024 (обновлено: 18:45 09.11.2024)
Подписаться
Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 8 ноября.
Самые яркие моменты финала смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Финальный концерт начался с массовых танцев. Юноши исполнили горский танец, девушки — танец под дагестанские мотивы.
Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.
Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.
Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.
На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.
Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме.

Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт состоял из нескольких этапов.

Концерт состоял из нескольких этапов. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт состоял из нескольких этапов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы.

Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".

Юноши показали свое мастерство в исполнении &quot;Горского танца&quot;. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зажигательные танцы не оставили в зале никого равнодушным.

Зажигательные танцы не оставили в зале никого равнодушным. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зажигательные танцы не оставили в зале никого равнодушным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам.

Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они и определили итоги конкурса.

Они и определили итоги конкурса. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они и определили итоги конкурса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Номера были наполнены не только живыми эмоциями, но и долей романтики.

Номера были наполнены не только живыми эмоциями, но и долей романтики. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Номера были наполнены не только живыми эмоциями, но и долей романтики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.

Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.

Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.

На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".

Обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма &quot;Пираты Карибского моря&quot;. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0