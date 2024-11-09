https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/chuvstva-emotsii-i-strast-final-proekta-eytsikuashow-1052806737.html

Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow

Чувства, эмоции и страсть: финал проекта Eytsikuashow

Sputnik Абхазия

Финал танцевального проекта Eytsikuashow прошел в Государственной филармонии в Сухуме в пятницу 8 ноября. 09.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-09T18:45+0300

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Самые яркие моменты финала смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.Финальный концерт начался с массовых танцев. Юноши исполнили горский танец, девушки — танец под дагестанские мотивы.Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.Под конец концерта, обе команды показали по одному танцевальному номеру под музыку Ханса Циммера из фильма "Пираты Карибского моря".

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