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Иностранцы, не принесшие присягу, лишатся российского гражданства
Иностранцы, не принесшие присягу, лишатся российского гражданства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина... 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T18:46+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России, сообщило МВД РФ.На тех, кто приобрел гражданство России до введения обязанности по принесению присяги, 1 сентября 2017 года, или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, указ не распространяется.В начале августа Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.
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россия, гражданство, мвд рф
россия, гражданство, мвд рф
Иностранцы, не принесшие присягу, лишатся российского гражданства
18:46 09.11.2024 (обновлено: 18:48 09.11.2024)
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России, сообщило МВД РФ.
"Двадцать второго ноября истекает срок для принесения присяги гражданина России лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство <...>", — указали в ведомстве.
На тех, кто приобрел гражданство России до введения обязанности по принесению присяги, 1 сентября 2017 года, или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, указ не распространяется.
В начале августа Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.