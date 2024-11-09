https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/inostrantsy-ne-prinesshie-prisyagu-lishatsya-rossiyskogo-grazhdanstva-1052813835.html

Иностранцы, не принесшие присягу, лишатся российского гражданства

Иностранцы, не принесшие присягу, лишатся российского гражданства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина... 09.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-09T18:46+0300

2024-11-09T18:46+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России, сообщило МВД РФ.На тех, кто приобрел гражданство России до введения обязанности по принесению присяги, 1 сентября 2017 года, или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения, указ не распространяется.В начале августа Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства россиян, отказавшихся встать на воинский учет.

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