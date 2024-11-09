https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/otdykh-v-abkhazii-na-novyy-god-oboydetsya-na-15-20-deshevle-chem-v-sochi-1052812999.html

Отдых в Абхазии на Новый год обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи

Отдых в Абхазии на Новый год обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Отдых в Абхазии на Новый год обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи. 09.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-09T17:27+0300

2024-11-09T17:27+0300

2024-11-09T17:29+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Отдых в Абхазии на Новый год обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи.Среди причин такого роста – доступные цены, открытие новых всесезонных объектов и более раннее, чем в прошлом году, появление тарифов от отелей на новогодние праздники. При этом наиболее востребованные даты заезда – 28, 30 и 31 декабря.В среднем отдых в отеле 3* в Абхазии с трехразовым питанием на семь ночей вместе с новогодней ночью будет стоить от 38,5 тысячи рублей на двоих, а в Сочи – от 46,5 тысячи рублей на двоих без учета проезда.Тройка самых популярных городов:

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абхазия, отдых в абхазии, новый год, туристы