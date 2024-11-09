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Промежуточные итоги цитрусового сезона в Абхазии
Промежуточные итоги цитрусового сезона в Абхазии
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Таможенный комитет Абхазии подвел промежуточные итоги цитрусового сезона. 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T12:33+0300
2024-11-09T12:33+0300
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Таможенный комитет Абхазии подвел промежуточные итоги цитрусового сезона.В Россию уже вывезли 2600 тонн мандаринов, на 587 тонн больше, чем годом ранее.При этом из Абхазии экспортировали в два раза меньше лимонов, чем в прошлом сезоне.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, таможня, цитрусовые, россия, экспорт, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, таможня, цитрусовые, россия, экспорт, инфографика
Промежуточные итоги цитрусового сезона в Абхазии
12:33 09.11.2024 (обновлено: 12:35 09.11.2024)
Таможенный комитет Абхазии подвел промежуточные итоги цитрусового сезона.
В Россию уже вывезли 2600 тонн мандаринов, на 587 тонн больше, чем годом ранее.
При этом из Абхазии экспортировали в два раза меньше лимонов, чем в прошлом сезоне.