https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/promezhutochnye-itogi-tsitrusovogo-sezona-v-abkhazii--1052812377.html

Промежуточные итоги цитрусового сезона в Абхазии

Промежуточные итоги цитрусового сезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

Таможенный комитет Абхазии подвел промежуточные итоги цитрусового сезона. 09.11.2024, Sputnik Абхазия

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Таможенный комитет Абхазии подвел промежуточные итоги цитрусового сезона.В Россию уже вывезли 2600 тонн мандаринов, на 587 тонн больше, чем годом ранее.При этом из Абхазии экспортировали в два раза меньше лимонов, чем в прошлом сезоне.

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инфографика, мультимедиа, абхазия, таможня, цитрусовые, россия, экспорт, инфографика