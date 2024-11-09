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Протокол к соглашению между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами направлен в Госдуму
Протокол к соглашению между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами направлен в Госдуму
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правительство России направило в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Россией и Абхазией о... 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T14:21+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правительство России направило в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года.Это создаст благоприятные условия ценообразования на значительный перечень товаров. В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. Ответственные органы наделяются полномочием согласования номенклатуры и объема указанных товаров.Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из РФ на таможенную территорию Абхазии, имеют важное социальное и экономическое значение для этой страны и их стоимость на внутреннем рынке Абхазии является важным элементом для формирования общего социального и экономического пространства между РФ и Абхазией в рамках заключенных двусторонних международных договоров.
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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, торговля
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, торговля
Протокол к соглашению между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами направлен в Госдуму
14:21 09.11.2024 (обновлено: 14:22 09.11.2024)
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правительство России направило в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.
Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года.
Документ направлен на регламентацию двусторонних договоренностей по урегулированию неприменения вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых из России на таможенную территорию Абхазии.
Это создаст благоприятные условия ценообразования на значительный перечень товаров. В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. Ответственные органы наделяются полномочием согласования номенклатуры и объема указанных товаров.
Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из РФ на таможенную территорию Абхазии, имеют важное социальное и экономическое значение для этой страны и их стоимость на внутреннем рынке Абхазии является важным элементом для формирования общего социального и экономического пространства между РФ и Абхазией в рамках заключенных двусторонних международных договоров.