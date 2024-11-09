https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/protokol-k-soglasheniyu-mezhdu-rf-i-abkhaziey-o-rezhime-torgovli-tovarami-napravlen-v-gosdumu-1052812621.html

Протокол к соглашению между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами направлен в Госдуму

Протокол к соглашению между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами направлен в Госдуму

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правительство России направило в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Россией и Абхазией о... 09.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-09T14:21+0300

2024-11-09T14:21+0300

2024-11-09T14:22+0300

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абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

экономика

торговля

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правительство России направило в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года.Это создаст благоприятные условия ценообразования на значительный перечень товаров. В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. Ответственные органы наделяются полномочием согласования номенклатуры и объема указанных товаров.Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что товары, в отношении которых протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из РФ на таможенную территорию Абхазии, имеют важное социальное и экономическое значение для этой страны и их стоимость на внутреннем рынке Абхазии является важным элементом для формирования общего социального и экономического пространства между РФ и Абхазией в рамках заключенных двусторонних международных договоров.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика, торговля