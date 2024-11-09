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Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны
Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T09:00+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
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Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны
09:00 09.11.2024 (обновлено: 12:31 09.11.2024)
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
28 БпЛА сбито над территорией Брянской области,
12 – над территорией Курской области,
по 1 – над Орловской и Тверской областями.