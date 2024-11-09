https://sputnik-abkhazia.ru/20241109/vzaimnyy-interes-myagkova-i-gabeliya-o-proekte-rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-v-abkhazii-1052772811.html
Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения России совместно с национальными министерствами стран-партнеров... 09.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-09T11:49+0300
2024-11-09T11:49+0300
2024-11-09T17:31+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
россия
абхазия
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052772645_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4d4d63d7acd10207d915a6cc7b5fe05.jpg
Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения России совместно с национальными министерствами стран-партнеров. Участие в этом проекте принимает и Абхазия. Российские педагоги провели открытый урок информатики в школе Галского района. О перспективах проекта в республике в интервью радио Sputnik рассказали педагог дополнительного образования проекта "Российский учитель за рубежом" Элеонора Мягкова и начальник отдела образования Галского района Екатерина Габелия. Слушайте подкаст.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/06/1052772645_92:0:1280:891_1920x0_80_0_0_7c20e99bcc41c3941aa070d5fcff346a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, образование, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, образование, аудио
Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии
11:49 09.11.2024 (обновлено: 17:31 09.11.2024)
Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения России совместно с национальными министерствами стран-партнеров. Участие в этом проекте принимает и Абхазия.
Российские педагоги провели открытый урок информатики в школе Галского района. О перспективах проекта в республике в интервью радио Sputnik рассказали педагог дополнительного образования проекта "Российский учитель за рубежом" Элеонора Мягкова и начальник отдела образования Галского района Екатерина Габелия.