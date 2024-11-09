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Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии

Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения России совместно с национальными министерствами стран-партнеров... 09.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-09T11:49+0300

2024-11-09T11:49+0300

2024-11-09T17:31+0300

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Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Мягкова и Габелия о проекте "Российский учитель за рубежом" в Абхазии

Гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения России совместно с национальными министерствами стран-партнеров. Участие в этом проекте принимает и Абхазия. Российские педагоги провели открытый урок информатики в школе Галского района. О перспективах проекта в республике в интервью радио Sputnik рассказали педагог дополнительного образования проекта "Российский учитель за рубежом" Элеонора Мягкова и начальник отдела образования Галского района Екатерина Габелия. Слушайте подкаст.

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