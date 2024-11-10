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Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 11 по 17 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 10.11.2024, Sputnik Абхазия

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Абхазский театр драмы 12, 13 и 15 ноября в 19:00 – спектакль "Асду" режиссера Мадины Аргун по роману Алексея Гогуа. РУСДРАМ 11 ноября в 19:00 – моноспектакль Анны Гюрегян по повести абхазского писателя Даура Зантария "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке Марии Романовой. 12 ноября в 19:00 - спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри. 14 ноября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Олеся Невмержицкая. 16 и 17 ноября в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.Галерея AUADAВ галерее AUADA до 18 ноября представлена выставка художника Олега Чедиа "Повседневная мистика".

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