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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-1052815914.html
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 11 по 17 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 10.11.2024, Sputnik Абхазия
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Абхазский театр драмы 12, 13 и 15 ноября в 19:00 – спектакль "Асду" режиссера Мадины Аргун по роману Алексея Гогуа. РУСДРАМ 11 ноября в 19:00 – моноспектакль Анны Гюрегян по повести абхазского писателя Даура Зантария "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке Марии Романовой. 12 ноября в 19:00 - спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри. 14 ноября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Олеся Невмержицкая. 16 и 17 ноября в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.Галерея AUADAВ галерее AUADA до 18 ноября представлена выставка художника Олега Чедиа "Повседневная мистика".
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культура, абхазия, сухум
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Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

17:00 10.11.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Олега Чедиа в галерее AUADA
Выставка Олега Чедиа в галерее AUADA - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Афиша культурных событий в Абхазии с 11 по 17 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.

Абхазский театр драмы

12, 13 и 15 ноября в 19:00 – спектакль "Асду" режиссера Мадины Аргун по роману Алексея Гогуа.

РУСДРАМ

11 ноября в 19:00 – моноспектакль Анны Гюрегян по повести абхазского писателя Даура Зантария "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке Марии Романовой.
12 ноября в 19:00 - спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри.
14 ноября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Олеся Невмержицкая.
16 и 17 ноября в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.

Галерея AUADA

В галерее AUADA до 18 ноября представлена выставка художника Олега Чедиа "Повседневная мистика".
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