https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html

Российские войска освободили Волченку в ДНР

Российские войска освободили Волченку в ДНР

Sputnik Абхазия

Волченка — село в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливают Петровский район Донецка. Взятие Волченки позволит наступать на Курахово с... 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T15:29+0300

2024-11-10T15:29+0300

2024-11-10T16:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Сводка Минобороны России:

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