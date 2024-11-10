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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html
Российские войска освободили Волченку в ДНР
Российские войска освободили Волченку в ДНР
Sputnik Абхазия
Волченка — село в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливают Петровский район Донецка. Взятие Волченки позволит наступать на Курахово с... 10.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-10T15:29+0300
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Сводка Минобороны России:
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россия, министерство обороны рф, украина
россия, министерство обороны рф, украина

Российские войска освободили Волченку в ДНР

15:29 10.11.2024 (обновлено: 16:29 10.11.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
Экзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Волченка — село в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливают Петровский район Донецка. Взятие Волченки позволит наступать на Курахово с северо-востока.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35512 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19159 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17568 орудий полевой артиллерии и минометов, 28135 единиц специальной военной автомобильной техники.
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