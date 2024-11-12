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Бжания: правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения порядка
Бжания: правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения порядка
Sputnik Абхазия
После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата Парламента, представители оппозиции и их сторонники перекрыли... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T11:16+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы Абхазии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране, заявил президент Аслан Бжания. "Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку", — подчеркнул он и призвал жителей Абхазии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
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Бжания: правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения порядка
11:16 12.11.2024 (обновлено: 12:19 12.11.2024)
После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата Парламента, представители оппозиции и их сторонники перекрыли республиканскую трассу.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы Абхазии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране, заявил президент Аслан Бжания.
Он пояснил, что по его поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа, которые разблокировали Кодорский мост.
"Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку", — подчеркнул он и призвал жителей Абхазии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.