https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/bzhaniya-pravookhranitelnye-organy-imeyut-dostatochno-sil-dlya-obespecheniya-poryadka-1052828332.html

Бжания: правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения порядка

Бжания: правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения порядка

Sputnik Абхазия

После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата Парламента, представители оппозиции и их сторонники перекрыли... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T11:16+0300

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы Абхазии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране, заявил президент Аслан Бжания. "Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку", — подчеркнул он и призвал жителей Абхазии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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