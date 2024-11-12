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Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе

Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение. 12.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Два человека погибли в ДТП в Гудаутском районе, об этом Sputnik сообщил начальник ГАИ Дамей Авидзба.В ОВД Гудаутского района уточнили, что еще один пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.На месте работают следственная группа и сотрудники ГАИ, которые занимаются налаживанием проезда.

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