https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/ekba-o-solnechnoy-energii-abkhazii-neobkhodimo-osvaivat-eto-prostranstvo--1052832320.html

Экба о солнечной энергии: Абхазии необходимо осваивать это пространство

Экба о солнечной энергии: Абхазии необходимо осваивать это пространство

Sputnik Абхазия

Об актуальности энергосбережения в Абхазии, об опыте других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T13:35+0300

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Экба: тема энергосбережения для любого государства имеет стратегическое значение Sputnik Абхазия Экба: тема энергосбережения для любого государства имеет стратегическое значение

Насколько актуальна для Абхазии тема энергосбережения, как важно рационально использовать ресурсы и развивать возобновляемые источники энергии? На эти вопросы в интервью радио Sputnik ответил ученый Январби Экба. Он также отметил, что привлечение дополнительных ресурсов требует больших вложений. Но есть варианты, которые может осилить и Абхазия за счет собственных ресурсов, считает ученый. "Абхазия обладает практически всеми ресурсами, всеми источниками энергии, которые вообще существуют. В первую очередь, это солнечная энергия. Во всем мире она достаточно широко используется. Нам необходимо осваивать это пространство. Это самая экономичная и экологичная энергия.", –убежден Январби Экба. Слушайте подкаст.

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