https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/ekba-o-solnechnoy-energii-abkhazii-neobkhodimo-osvaivat-eto-prostranstvo--1052832320.html
Экба о солнечной энергии: Абхазии необходимо осваивать это пространство
Экба о солнечной энергии: Абхазии необходимо осваивать это пространство
Sputnik Абхазия
Об актуальности энергосбережения в Абхазии, об опыте других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T13:35+0300
2024-11-12T13:35+0300
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Экба: тема энергосбережения для любого государства имеет стратегическое значение
Sputnik Абхазия
Экба: тема энергосбережения для любого государства имеет стратегическое значение
Насколько актуальна для Абхазии тема энергосбережения, как важно рационально использовать ресурсы и развивать возобновляемые источники энергии? На эти вопросы в интервью радио Sputnik ответил ученый Январби Экба. Он также отметил, что привлечение дополнительных ресурсов требует больших вложений. Но есть варианты, которые может осилить и Абхазия за счет собственных ресурсов, считает ученый. "Абхазия обладает практически всеми ресурсами, всеми источниками энергии, которые вообще существуют. В первую очередь, это солнечная энергия. Во всем мире она достаточно широко используется. Нам необходимо осваивать это пространство. Это самая экономичная и экологичная энергия.", –убежден Январби Экба. Слушайте подкаст.
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Экба о солнечной энергии: Абхазии необходимо осваивать это пространство
13:35 12.11.2024 (обновлено: 13:39 12.11.2024)
Об актуальности энергосбережения в Абхазии, об опыте других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой прикладной экологии Абхазского госуниверситета Январби Экба.
Насколько актуальна для Абхазии тема энергосбережения, как важно рационально использовать ресурсы и развивать возобновляемые источники энергии? На эти вопросы в интервью радио Sputnik ответил ученый Январби Экба.
"Тема энергосбережения для любого государства имеет стратегическое значение. Решение данной проблемы является одним из элементов безопасности государства. В Абхазии ситуация с источниками энергии достаточно критичная, потому что у нас нет собственных источников энергии, кроме ИнгурГЭС, статус которой не совсем понятен", –сказал Экба.
Он также отметил, что привлечение дополнительных ресурсов требует больших вложений. Но есть варианты, которые может осилить и Абхазия за счет собственных ресурсов, считает ученый.
"Абхазия обладает практически всеми ресурсами, всеми источниками энергии, которые вообще существуют. В первую очередь, это солнечная энергия. Во всем мире она достаточно широко используется. Нам необходимо осваивать это пространство. Это самая экономичная и экологичная энергия.", –убежден Январби Экба.