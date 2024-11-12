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Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации на Гумистинском мосту
Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации на Гумистинском мосту
Sputnik Абхазия
После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата, представители оппозиции и их сторонники перекрыли республиканскую... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T10:44+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Гумистинский мост остается перекрытым, в том числе для общественного транспорта, сообщил Sputnik начальник Управления ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. По словам Авидзба, на участке образовалась пробка, растянувшаяся от Гумистинского моста до поста ГАИ в Верхней Эшере. "А со стороны Сухума небольшая очередь, из столицы в сторону Эшеры никто не едет", — добавил он.
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Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации на Гумистинском мосту
10:44 12.11.2024 (обновлено: 12:15 12.11.2024)
После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата, представители оппозиции и их сторонники перекрыли республиканскую трассу.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Гумистинский мост остается перекрытым, в том числе для общественного транспорта, сообщил Sputnik начальник Управления ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
"Больше часа прошло с тех пор, как Кодорский мост разблокировали. На данный момент там движение открыто, машины ездят. Остается открытым вопрос с Гумистинским мостом. Я думаю, что будут переговоры, движение откроется, и наши граждане смогут проехать", — отметил он.
По словам Авидзба, на участке образовалась пробка, растянувшаяся от Гумистинского моста до поста ГАИ в Верхней Эшере.
"А со стороны Сухума небольшая очередь, из столицы в сторону Эшеры никто не едет", — добавил он.