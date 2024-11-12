https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/nachalnik-gai-abkhazii-rasskazal-o-situatsii-na-gumistinskom-mostu-1052827891.html

Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации на Гумистинском мосту

Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации на Гумистинском мосту

Sputnik Абхазия

После задержания четверых граждан, совершивших противоправные действия в отношении депутата, представители оппозиции и их сторонники перекрыли республиканскую... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T10:44+0300

2024-11-12T10:44+0300

2024-11-12T12:15+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0c/1052826779_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_f7079c31cd1f7ddca2bb8fd9b0617bb0.jpg

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Гумистинский мост остается перекрытым, в том числе для общественного транспорта, сообщил Sputnik начальник Управления ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. По словам Авидзба, на участке образовалась пробка, растянувшаяся от Гумистинского моста до поста ГАИ в Верхней Эшере. "А со стороны Сухума небольшая очередь, из столицы в сторону Эшеры никто не едет", — добавил он.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости