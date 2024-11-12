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Обоюдный интерес: Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии
Обоюдный интерес: Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии
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Межправительственное соглашение об осуществлении российских инвестиционных проектов в Абхазии заключается в интересах обоих государств, уверен Заслуженный... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T22:15+0300
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По его мнению, документ может способствовать серьезному скачку в развитии абхазской экономики, а граждане, выступающие против ратификации документа, в первую очередь преследует свои политические интересы. Соловьев отметил, что соглашение не предусматривает продажу земли в республики, а пользование ею, и соответствует всем правилам делового оборота, так как инвестор, который решает вложить в проект крупную сумму, обязан позаботиться о сохранности своих средств. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Обоюдный интерес: Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии
Межправительственное соглашение об осуществлении российских инвестиционных проектов в Абхазии заключается в интересах обоих государств, уверен Заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его мнению, документ может способствовать серьезному скачку в развитии абхазской экономики, а граждане, выступающие против ратификации документа, в первую очередь преследует свои политические интересы.
Соловьев отметил, что соглашение не предусматривает продажу земли в республики, а пользование ею, и соответствует всем правилам делового оборота, так как инвестор, который решает вложить в проект крупную сумму, обязан позаботиться о сохранности своих средств.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.