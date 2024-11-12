https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/predstaviteli-abkhazii-uchastvuyut-v-mediaforume-v-erevane-1052828805.html

Представители Абхазии участвуют в медиафоруме в Ереване

Представители Абхазии участвуют в медиафоруме в Ереване

Sputnik Абхазия

В Медиафоруме в Армении участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы. 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T12:06+0300

2024-11-12T12:06+0300

2024-11-12T12:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0c/1052828537_0:266:897:771_1920x0_80_0_0_588687ac2c6aacc44e78cec5c3553658.jpg

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Представители Абхазии участвуют в Медиафоруме российских соотечественников стран в Ереване по приглашению Московского дома соотечественников. Республику представляют выпускающий редактор радио Sputnik Альбина Жиба, корреспондент АТ Ульяна Рожкова, помощник руководителя "Апснымедиа" Милана Палба. На форуме организованы мастер-классы, на которых руководители российских СМИ делятся опытом работы. Она добавила, что представители республики прослушали и другие интересные мастер-классы. Так, гендиректор медиахолдинга "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий рассказал, как коллективу удается сделать так, что газета и по сей день пользуется популярностью и тираж ее только возрастает, а главный специалист МДС Игорь Чекунов и журналистка из Киргизии Яна Крайнюкова провели мастер-класс по созданию новостных видеосюжетов для соцсетей и телевидения. Медиафорум продлится до 13 ноября. В нем участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости