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Представители Абхазии участвуют в медиафоруме в Ереване
Представители Абхазии участвуют в медиафоруме в Ереване
Sputnik Абхазия
В Медиафоруме в Армении участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы. 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T12:06+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Представители Абхазии участвуют в Медиафоруме российских соотечественников стран в Ереване по приглашению Московского дома соотечественников. Республику представляют выпускающий редактор радио Sputnik Альбина Жиба, корреспондент АТ Ульяна Рожкова, помощник руководителя "Апснымедиа" Милана Палба. На форуме организованы мастер-классы, на которых руководители российских СМИ делятся опытом работы. Она добавила, что представители республики прослушали и другие интересные мастер-классы. Так, гендиректор медиахолдинга "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий рассказал, как коллективу удается сделать так, что газета и по сей день пользуется популярностью и тираж ее только возрастает, а главный специалист МДС Игорь Чекунов и журналистка из Киргизии Яна Крайнюкова провели мастер-класс по созданию новостных видеосюжетов для соцсетей и телевидения. Медиафорум продлится до 13 ноября. В нем участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы.
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Представители Абхазии участвуют в медиафоруме в Ереване
12:06 12.11.2024 (обновлено: 12:29 12.11.2024)
В Медиафоруме в Армении участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Представители Абхазии участвуют в Медиафоруме российских соотечественников стран в Ереване по приглашению Московского дома соотечественников.
Республику представляют выпускающий редактор радио Sputnik Альбина Жиба, корреспондент АТ Ульяна Рожкова, помощник руководителя "Апснымедиа" Милана Палба.
На форуме организованы мастер-классы, на которых руководители российских СМИ делятся опытом работы.
"Интересная лекция была у главного продюсера холдинга "Москва Медиа" Дмитрия Грачева, где он рассказывал о нестандартных и провокационных методах продвижения продукта, о том, как интересно подать скучную новость, что цепляет аудиторию и как работают со спикерами перед записью интервью", – рассказала Альбина Жиба.
Она добавила, что представители республики прослушали и другие интересные мастер-классы. Так, гендиректор медиахолдинга "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий рассказал, как коллективу удается сделать так, что газета и по сей день пользуется популярностью и тираж ее только возрастает, а главный специалист МДС Игорь Чекунов и журналистка из Киргизии Яна Крайнюкова провели мастер-класс по созданию новостных видеосюжетов для соцсетей и телевидения.
Медиафорум продлится до 13 ноября. В нем участвуют 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран Ближнего зарубежья и Европы.