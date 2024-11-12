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Соловьев рассказал про соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии
Соловьев рассказал про соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, находится на ратификации в Парламенте республики. Юрист Иван Соловьев в... 12.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-12T18:43+0300
2024-11-12T18:43+0300
2024-11-12T19:14+0300
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Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии
Соловьев отметил, что Соглашение о российских инвестпроектах предусматривает пользование абхазской землей, а не ее продажу. Юрист подчеркнул, что документ составлен по всем правилам делового оборота и не нарушает прав ни одной из сторон. Соглашение было подписано 30 октября министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Оно предусматривает льготы для предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей. Слушайте подкаст.
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Соловьев рассказал про соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии
18:43 12.11.2024 (обновлено: 19:14 12.11.2024)
Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, находится на ратификации в Парламенте республики. Юрист Иван Соловьев в интервью Sputnik рассказал, на что направлен документ.
Соловьев отметил, что Соглашение о российских инвестпроектах предусматривает пользование абхазской землей, а не ее продажу. Юрист подчеркнул, что документ составлен по всем правилам делового оборота и не нарушает прав ни одной из сторон.
"Это инвестиционное соглашение заключается в интересах обеих сторон. Для Абхазии это развитие экономики, это создание рабочих мест, это серьезный скачок в развитии инфраструктуры. Тот инвестор, который туда может прийти, должен предоставить сумму инвестиций не менее двух миллиардов рублей. При достаточно скромном бюджете Республики Абхазия это большие деньги. И, конечно, инвестор обязан позаботиться о сохранности своих денег. Поэтому те пункты, которые включены в данное соглашение, являются абсолютно логичными, не нарушают ничьих прав и соответствуют всем правилам делового оборота", – сказал Соловьев.
Соглашение было подписано 30 октября министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Оно предусматривает льготы для предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей.