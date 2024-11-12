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Соловьев рассказал про соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии

Соловьев рассказал про соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии

Sputnik Абхазия

Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, находится на ратификации в Парламенте республики. Юрист Иван Соловьев в... 12.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-12T18:43+0300

2024-11-12T18:43+0300

2024-11-12T19:14+0300

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Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии Sputnik Абхазия Соловьев о соглашении о российских инвестпроектах в Абхазии

Соловьев отметил, что Соглашение о российских инвестпроектах предусматривает пользование абхазской землей, а не ее продажу. Юрист подчеркнул, что документ составлен по всем правилам делового оборота и не нарушает прав ни одной из сторон. Соглашение было подписано 30 октября министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Оно предусматривает льготы для предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей. Слушайте подкаст.

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