https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/mid-rossii-predupredil-sootechestvennikov-o-neobkhodimosti-prinesti-prisyagu--1052841901.html

МИД России предупредил соотечественников о необходимости принести присягу

МИД России предупредил соотечественников о необходимости принести присягу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Лица, принятые в гражданство России за рубежом с 1 сентября 2017 года по 22 ноября 2023 года и не принесшие присягу, должны обратиться... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-13T13:40+0300

2024-11-13T13:40+0300

2024-11-13T16:50+0300

россия

мид рф

гражданство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102958/58/1029585834_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_7f385187f4b86cdc8b3355a68b710f15.jpg

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Лица, принятые в гражданство России за рубежом с 1 сентября 2017 года по 22 ноября 2023 года и не принесшие присягу, должны обратиться в российское загранучреждение, в которое было подано заявление о приеме в гражданство, сообщил Консульский департамент МИД РФ. С 1 сентября 2017 года решение о приеме в российское гражданство само по себе не является основанием для признания лица гражданином России. Гражданство приобретается с момента принесения лицом присяги. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мид рф, гражданство