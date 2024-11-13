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МИД России предупредил соотечественников о необходимости принести присягу
МИД России предупредил соотечественников о необходимости принести присягу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Лица, принятые в гражданство России за рубежом с 1 сентября 2017 года по 22 ноября 2023 года и не принесшие присягу, должны обратиться... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Лица, принятые в гражданство России за рубежом с 1 сентября 2017 года по 22 ноября 2023 года и не принесшие присягу, должны обратиться в российское загранучреждение, в которое было подано заявление о приеме в гражданство, сообщил Консульский департамент МИД РФ. С 1 сентября 2017 года решение о приеме в российское гражданство само по себе не является основанием для признания лица гражданином России. Гражданство приобретается с момента принесения лицом присяги. Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.
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россия, мид рф, гражданство
россия, мид рф, гражданство
МИД России предупредил соотечественников о необходимости принести присягу
13:40 13.11.2024 (обновлено: 16:50 13.11.2024) СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Лица, принятые в гражданство России за рубежом с 1 сентября 2017 года по 22 ноября 2023 года и не принесшие присягу, должны обратиться в российское загранучреждение, в которое было подано заявление о приеме в гражданство, сообщил
Консульский департамент МИД РФ.
Это касается в том числе детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.
С 1 сентября 2017 года решение о приеме в российское гражданство само по себе не является основанием для признания лица гражданином России. Гражданство приобретается с момента принесения лицом присяги.
Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России.