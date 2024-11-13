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https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/mnogodetnaya-semya-iz-sela-gup-posadila-bolee-1000-fruktovykh-derevev-po-gosprogramme-1052842483.html
Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме
Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Семья Романа Чхамалия из села Гуп посадила более тысячи фруктовых деревьев в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". 13.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Семья Романа Чхамалия из села Гуп посадила более тысячи фруктовых деревьев в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". Как сообщила пресс-служба президента, отец десяти детей Чхамалия получил саженцы слив, хурмы и мандаринов, необходимые материалы для постройки защитного ограждения, а также мотоблок для обработки земли. О программе он узнал по телевизору. По его словам, сотрудники Министерства сельского хозяйства помогли ему оформить документы.Программа развития сельского хозяйства реализуется с 2021 года. В 2024 году Минсельхоз реализовал 351 проект на общую сумму более 130 миллионов рублей.
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Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме

17:35 13.11.2024 (обновлено: 17:36 13.11.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииМногодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме
Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Семья Романа Чхамалия из села Гуп посадила более тысячи фруктовых деревьев в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".
Как сообщила пресс-служба президента, отец десяти детей Чхамалия получил саженцы слив, хурмы и мандаринов, необходимые материалы для постройки защитного ограждения, а также мотоблок для обработки земли.
"Слива уже дала плоды, и теперь мы всей семьей ждем полноценного урожая через несколько лет", — отметил Роман.
О программе он узнал по телевизору. По его словам, сотрудники Министерства сельского хозяйства помогли ему оформить документы.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииМногодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме
Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2024
Многодетная семья из села Гуп посадила более 1000 фруктовых деревьев по госпрограмме
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Программа развития сельского хозяйства реализуется с 2021 года. В 2024 году Минсельхоз реализовал 351 проект на общую сумму более 130 миллионов рублей.
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