Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-vveli-v-abkhazii-do-15-noyabrya-1052843717.html
Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября
Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-13T16:50+0300
2024-11-13T17:44+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
сухум
электричество
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037280115_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_0307064a24dbc95ebdc89e45d76b1731.jpg
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщило "Черноморэнерго". Изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра Сухума.Время ночных отключений остается без изменений. Ориентировочно новый график продлится до 15 ноября.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037280115_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_6246dfc4cdc97d2615dd1aa41f44c184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, сухум, электричество, черноморэнерго
абхазия, сухум, электричество, черноморэнерго

Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября

16:50 13.11.2024 (обновлено: 17:44 13.11.2024)
© Sputnik / Евгений ПереверзевОпоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае
Опоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Евгений Переверзев
Подписаться
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщило "Черноморэнерго".
Изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра Сухума.
© SputnikГрафик отключений электричества в Абхазии, 13.11.2024
График отключений электричества в Абхазии, 13.11.2024 - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2024
График отключений электричества в Абхазии, 13.11.2024
© Sputnik
Время ночных отключений остается без изменений.
Ориентировочно новый график продлится до 15 ноября.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0