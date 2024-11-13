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Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября
Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-13T16:50+0300
2024-11-13T16:50+0300
2024-11-13T17:44+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщило "Черноморэнерго". Изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра Сухума.Время ночных отключений остается без изменений. Ориентировочно новый график продлится до 15 ноября.
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абхазия, сухум, электричество, черноморэнерго
Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября
16:50 13.11.2024 (обновлено: 17:44 13.11.2024)
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщило "Черноморэнерго".
Изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра Сухума.
Время ночных отключений остается без изменений.
Ориентировочно новый график продлится до 15 ноября.