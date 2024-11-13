https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-vveli-v-abkhazii-do-15-noyabrya-1052843717.html

Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября

Новый график веерных отключений электричества ввели в Абхазии до 15 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-13T16:50+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

сухум

электричество

черноморэнерго

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии увеличится на час, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщило "Черноморэнерго". Изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра Сухума.Время ночных отключений остается без изменений. Ориентировочно новый график продлится до 15 ноября.

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