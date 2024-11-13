https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/takie-obstoyatelstva-orlova-i-ignatovskiy-o-missii-dobro-v-abkhazii-1052838220.html

Такие обстоятельства: Орлова и Игнатовский о "Миссии Добро" в Абхазии

Такие обстоятельства: Орлова и Игнатовский о "Миссии Добро" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Врач-реабилитолог Петр Игнатовский и директор Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Инна Орлова рассказали о медицинской помощи детям-инвалидам в... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-13T12:49+0300

2024-11-13T12:49+0300

2024-11-13T12:49+0300

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Такие обстоятельства: Орлова и Игнатовский о "Миссии Добро" в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Орлова и Игнатовский о "Миссии Добро" в Абхазии

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. В Абхазии в этот день во многих организациях, в образовательных учреждениях проходят благотворительные акции. В День доброты на радио Sputnik о волонтерской программе "Миссия Добро" рассказали врач-невролог, реабилитолог, руководитель направления физической реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями Петр Игнатовский и директор Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства "Радость моя" Инна Орлова. Как рассказала Инна Орлова, эту миссия, которую проводит Россотрудничество при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии, проходит в республике не первый раз. Слушайте подкаст.

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