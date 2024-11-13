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Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии
Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Как можно использовать возможности образовательного туризма в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-13T10:16+0300
2024-11-13T10:16+0300
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Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии
В чем специфика образовательного направления в туризме, как можно его развивать?Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании Сергей Стребков.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии
10:16 13.11.2024 (обновлено: 10:20 13.11.2024)
Как можно использовать возможности образовательного туризма в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании Сергей Стребков.
В чем специфика образовательного направления в туризме, как можно его развивать?Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании Сергей Стребков.