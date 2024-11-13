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Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии

Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

Как можно использовать возможности образовательного туризма в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-13T10:16+0300

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Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Стребков об образовательном туризме в Абхазии

В чем специфика образовательного направления в туризме, как можно его развивать?Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании Сергей Стребков.Слушайте подкаст.

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