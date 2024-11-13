https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/turtsiya-poluchila-predlozhenie-stat-partnerom-briks-1052839218.html

Турция получила предложение стать партнером БРИКС

Турция получила предложение стать партнером БРИКС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet.Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, говорил в начале ноября глава МИД России Сергей Лавров.

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