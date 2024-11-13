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Турция получила предложение стать партнером БРИКС
Турция получила предложение стать партнером БРИКС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet.Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, говорил в начале ноября глава МИД России Сергей Лавров.
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россия, турция, брикс, в мире, политика
Турция получила предложение стать партнером БРИКС
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet
.
"Турции предложили стать страной — партнером в БРИКС, это переходный процесс", — сказал он.
Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.
Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, говорил в начале ноября глава МИД России Сергей Лавров.