https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/v-galskom-rayone-predupredili-naselenie-o-posledstviyakh-vypasa-sviney-i-skota-v-gorode-1052839607.html

В Галском районе предупредили население о последствиях выпаса свиней и скота в городе

В Галском районе предупредили население о последствиях выпаса свиней и скота в городе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а... 13.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-13T12:42+0300

2024-11-13T12:42+0300

2024-11-13T12:42+0300

в абхазии

абхазия

галский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102606/27/1026062751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5f6c6e2a8f26603cd5c657239dc98cd.jpg

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а также о том, что с 12 ноября начнется их отстрел.Глава района Константин Пилия рассказал Sputnik, что меры затронут не только свиней, но и крупный рогатый скот, который причиняет ущерб городскому хозяйству.Администрация борется с этим давно. Сначала за выпас домашнего скота был установлен штраф в 1500 тысячи рублей, затем его увеличили до 5000 тысяч.После этого коммунальщики стали сгонять скот в загоны, но хозяева не всегда забирали своих животных, а ухаживать за ними и кормить было сложно.Поэтому если жители не будут соблюдать запрет, работники администрации будут резать скот и после лабораторной проверки отдавать мясо в детские сады, заявил Константин Пилия.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район