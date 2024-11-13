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В Галском районе предупредили население о последствиях выпаса свиней и скота в городе
В Галском районе предупредили население о последствиях выпаса свиней и скота в городе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а... 13.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-13T12:42+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а также о том, что с 12 ноября начнется их отстрел.Глава района Константин Пилия рассказал Sputnik, что меры затронут не только свиней, но и крупный рогатый скот, который причиняет ущерб городскому хозяйству.Администрация борется с этим давно. Сначала за выпас домашнего скота был установлен штраф в 1500 тысячи рублей, затем его увеличили до 5000 тысяч.После этого коммунальщики стали сгонять скот в загоны, но хозяева не всегда забирали своих животных, а ухаживать за ними и кормить было сложно.Поэтому если жители не будут соблюдать запрет, работники администрации будут резать скот и после лабораторной проверки отдавать мясо в детские сады, заявил Константин Пилия.
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абхазия, галский район
В Галском районе предупредили население о последствиях выпаса свиней и скота в городе
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а также о том, что с 12 ноября начнется их отстрел.
Глава района Константин Пилия рассказал Sputnik, что меры затронут не только свиней, но и крупный рогатый скот, который причиняет ущерб городскому хозяйству.
Администрация борется с этим давно. Сначала за выпас домашнего скота был установлен штраф в 1500 тысячи рублей, затем его увеличили до 5000 тысяч.
"Мы вешали бирки с информацией о принадлежности скота, чтобы понимать, чей он, и штрафовать хозяина. Но люди начали отрывать бирки, и определить было трудно", — рассказал Пилия.
После этого коммунальщики стали сгонять скот в загоны, но хозяева не всегда забирали своих животных, а ухаживать за ними и кормить было сложно.
Поэтому если жители не будут соблюдать запрет, работники администрации будут резать скот и после лабораторной проверки отдавать мясо в детские сады, заявил Константин Пилия.